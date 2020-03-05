《套期保值－蕭猷華》美國疫情料將會「大爆發」

《套期保值》美國聯儲局在周二部（３日）突然宣布減息０﹒５％，聯邦基金利率降至

１至１﹒５厘。為何聯儲局不等待３月１７日恆常議息會議才「出手」呢？筆者認為因應疫情開

始在美國蔓延，恐怕會損及經濟，鮑威爾不得不作出減息防止經濟衰退。

與此同時，筆者預料美國的疫情很大機會已經擴散，隨時跟意大利、伊朗、南韓、日本等一

樣的「大爆發」，甚至會更加嚴重。

雖然美國醫療水平先進，但是美國人一向防疫意識薄弱，街上或公共場所甚少人戴口罩，朋

友見面亦會攬頭攬頸，這是西方的打招呼文化。在２０１９年至２０２０年，全美國已有

１３００萬人感染流感，死亡人數達６６００人，可想而知，流感病毒很容易在美國社區爆發。

另外，據美國媒體報道，２月２５日前，全美國只有１２個州份有權對新冠肺炎進行檢測，

美國政府的做法，明顯是人為了減低確診數目，亦有可能企圖隱瞞疫情，避免美國人民恐慌。加

上很多州政府不但沒有檢測權，就連測試劑亦不足，有消息指美國衛生部本周將會供應

１００萬劑測試劑。筆者相信隨著測試範圍擴大，美國確診人數將會爆炸性上升。

筆者認為新冠肺炎疫情在美國只是剛剛開始，未來兩星期很大機會出現「大爆發」，應趁反

彈減持美股；港股亦不能獨善其身，筆者相信恆生指數跌穿２６０００點機會甚大，暫不宜趁低

吸納。《獨立商品分析師 蕭猷華》

