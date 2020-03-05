《國金與投資－曾廣標》減息或初選，都難主宰美股

《國金與投資》美國總統初選本來不是金融市場的焦點，然而，當聯儲局周二（３日）突然

宣布大手筆減息半厘之後美股道指仍然暴跌近８００點，反之，一日之後，在聽聞民主黨初選溫

和派候選人拜登有反超前之勢時，美股卻趁機大反彈，說明了在新疫症時代，投資者的關注重點

搖擺不定，而當不同的消息入市時，每每出現大上大落的形態。



＊鮑威爾突出招，市場不領情＊



聯儲局主席鮑威爾參與Ｇ７各國財經領導人視像會議，七大工業國強調要採取行動來應付新

病毒對環球經濟增長的壓力，之後，聯儲局公開市場委員會召開特別會議，一致通過減息半厘，

一度帶動美股大幅反彈，但即市便引來獲利回吐及新的沽壓，令到美股大跌收場。



今次是聯儲局公開市場委員會自從２００８年金融海嘯以來，首次進行非常規性的會議及決

定以減息來刺激經濟和提振市場信心。



特朗普近日加強抨擊聯儲局及鮑威爾「讓美國利息高企」，沒有學其他發達國家般把利率置

於超低水平，早前，鮑威爾的回應是無需誇大病毒對經濟的影響。不過，確診個案續有增加，而

美國疾控中心ＣＤＣ向國會匯報，謂病毒「差不多已在全球大流行」。



經過今次減息後，美國聯邦利率下降至１至１﹒２５厘，這是繼去年接連三次減息合共

０﹒７５厘之後更大的動作。會後聲明中，聯儲局謂新病毒對經濟活動帶來危險，因此要出手。

鮑威爾在記者會上也指形勢有變了。特朗普則指聯儲局減得未夠多。



＊擔心美國疫症變成大流行＊



減息不可能即時利好實體經濟，但本應可提振信心，然而，今次卻反而提醒市場，連鮑威爾

也突然轉向，美國疫情可能很有機會變成大流行，近期，親民主黨的傳媒帶頭炮轟特朗普對疫情

不作為及反應緩慢，而每次總統選舉均支持民主黨提名人的《紐約時報》更發表文章，指已有數

宗死亡案例的華盛頓州，實際受新病毒傳染的人數已達到１５００人，只不過當地沒有足夠的測

試藥劑而已。



明顯地，市場不相信減息便可抗疫，不過，相對於歐元區和日本等，美國的息口水平較高，

仍有減息空間，這可令淡友在沽空之際有所顧忌，然而，若美國疫情惡化，資金也會持續從股市

流向債市避險。因此，抗疫和金融政策必需配合，事實上，聯儲局減息後，沒有一個西方國家跟

隨，各方持觀望態度，央行似乎更寄望政府透過增加財政開支來刺激經濟，畢竟日本歐元區和瑞

士都早已處於負利率狀態，再減息也難以提振信心！



＊美民主黨左派嚇怕投資者＊



今年是美國大選年，民主黨正進行激烈的初選，剛過去的「超級星期二」有１４個州及１個

領地舉行初選活動，而特朗普雖然基本上沒有對手，但也到一些州份出席祝捷活動，從抗疫的立

場而言，競選活動令大量選民聚集一起，有可能加速病毒的擴散，然而，兩大黨都不理會，美國

人至今仍很少帶口罩，ＣＤＣ認為只是有病的人才需要這樣做。



民主黨左翼今年進一步冒起，桑德斯和沃倫兩位參議院都是激進份子，前者自稱「社會主義

者」，主張向富人抽重稅及實行免費教育和醫療，後者主張把大銀行分拆，切除華爾街的黑手。

市場對他們都有顧忌，一般相信，若他們任何一人代表民主黨參選總統，多數投資者寧願投票支

持特朗普連任，而就算很憎惡特朗普，也寧願不去投票。



＊市場樂見拜登敗部復活＊



在最初幾場初選，中間派前副總統拜登的表現差勁，桑德斯聲勢浩大，直至上周拜登在黑人

佔多的南卡州勝回一仗之後，他的動力重建起來，以奧巴馬繼承者的形象進入「超級星期二」。

雖然不是一戰定江山，但他在多數州獲勝，包括在大州德州佔優，而在最大州加州也僅僅落後於

桑德斯，使他所取他的代表數目已超過桑德斯，選舉的新形勢即時令美股反彈。美國初選還是漫

漫長路，但今後民主黨集中於拜登和桑德斯的對決，將有利於中間派的民主黨領導層在必要關頭

加入配票給拜登，而民調顯示，拜登更有機會擊敗特朗普。



烏克蘭門事件反映出特朗普把拜登視為最大對手，特朗普近期不斷發推文大罵民主黨領導層

為拜登種票，替桑德斯很不值云云。



＊後市還看疫情何時受控＊



對市場來說，特朗普和拜登都會是「友善的候選人」，若由兩人對決，應是利好因素，不過

，在１１月大選前決定美股以至環球股市命運的，恐怕還是新病毒疫情能否及早在美國以至全球

受到控制，否則，無論誰人當選美國總統，股民恐怕都早已變成是大輸家了。



中國的疫情正在好轉，但西方的防疫態度仍很鬆懈，這可能才是環球股市最大的隱憂！

《資深評論員 曾廣標》

