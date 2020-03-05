《行內行外－梁崇讓》「零收入」的惡果只會敗倒行業！

《行內行外》因憂慮新冠病毒Ｃｏｖｉｄ－１９蔓延全球，拖累全球經濟引起全球股市大跌

，美股四天暴跌近四千點，周一（２日）又爆升１２００多點，真令股海風雲色變，俗稱恐慌指

數的ＶＩＸ暴升暴跌，投資者心情猶如坐過山車，而由於美元為全球貿易的主要結算貨幣，在骨

牌效應下，引致商品、債券、外匯市場都風聲鶴淚，每當股市大跌，經濟末日的言論立即高調抬

頭，有「末日博士」之稱的魯比尼警告，全球經濟正面對數隻「白天鵝」的威脅，其中一隻「白

天鵝」就是近期引發全球金融市場動盪的新冠狀病毒疫情，有著名基金經理更警告美股已步入技

術性調整，聯儲局已無招可出，無法救市，因此大市有機會從最高峰下跌四成，雖然有此言論，

美聯儲局於周二晚（３日）仍急不及待突然減息半厘，只是減息當日仍無助美股回升，昨晚（４

日）只因前副總統拜登選情轉好有利商界令大市又再次回升過千點，可見近期市場的波動極大，

投資者宜謹慎處理風險。



＊疫情影響資金流動＊



疫情除了影響股市和中港企業的業績不如理想外，連國際企業微軟、蘋果、Ｎｉｋｅ已紛紛

發出業績預警，因此投資大行立即降低全球經濟增長預測，更有預計如美國真正陷入衰退，美國

企業平均盈利將下跌超過一成，美股也會隨之大跌，經濟下滑的憂慮也令石油乏力回升，更創一

年新低，奇怪的是連一向是避險商品黃金的價格也同時下跌，美國減息後才回升，有分析家認為

此等現象是因全球資金緊張，有投資者要急急沽售黃金套現以回補其他投資產品下跌所引致的融

資資金缺口，可見疫情對經濟和資金流動的負面影響已不容忽視。



＊訪港旅客下跌九成＊



香港上市公司相繼公布業績，大部分都不如理想已是意料中事，繼銀行類龍頭匯控

（００００５）和東亞（０００２３）公布業績純利急跌五成以上，另上周屬地產和酒店類的信

和系旗下的信和置業（０００８３）公布中期純利按年跌１１％、信和酒店（０１２２１）中期

純利按年大瀉９３﹒３％、尖沙咀置業（００２４７）中期按年少賺１０﹒４％；還有新世界（

０００１７）基本溢利按年下跌２５％以上，股東應佔溢利更下跌９０％；九龍倉置業

（０１９９７）旗下海港企業（０００５１）公布去年股東應佔盈利按年大減８０％以上。



以上只是其中例子，大部分上市公司去年業績都出現倒退，酒店業更為明顯，由於內地未完

全復工，關口和局部地區仍是半封閉，生產鏈和供應鏈受阻，經濟活動必受影響，嚴重拖累生產

及消費市場，去年零售、飲食、旅遊業因黑衣人攬炒破壞，生意額均下跌三至七成，現疫情爆發

，訪港旅客下跌九成，零售、飲食、旅遊及進出口等行業更傷，員工都開工不足，部分商戶表示

就算業主願意減租也沒用，開門營業也只是零收入。



＊派錢無法遏零收入＊



至於資金市場，港股跟隨美股下跌，但由於港股早已調整，內地疫情漸受控制，因此沒有恐

慌性拋售，只是據資料顯示，近期港匯見弱，今年１月香港外幣存款總額下跌１﹒２％，但新加

坡同月非當地居民外幣存款按月增加５％，新加坡一直視香港為主要競爭對手，此一降一升是否

意味因黑衣人的攬炒和疫情的影響，資金流已改向流入新加坡，對香港經濟前景不表樂觀呢？這

真要待示威破壞行動和疫情減退後再研究吧！



去年因中美貿易戰和黑衣人示威破壞等影響，進出口已按年下跌超過五成，今年初爆發新冠

狀病毒Ｃｏｖｉｄ－１９蔓延全球，導致產業和運輸鏈停頓，直接影響貿易往來，如疫情持續，

直接打擊香港貿易額，貿易與物流業佔本地生產總值兩成，而飲食、零售、旅遊、酒店和航空業

的收縮，出現繼靠佣金收入的證券及期貨從業員後，加入了「零收入」行列，導致裁員和自動離

職者不斷增加，雖然財爺已宣布派錢和推行逆周期指施，但如無法遏止「零收入」的存在，相信

本港經濟仍面臨嚴峻的挑戰。



＊應重設最低佣金制＊



後記：受去年反修例黑暴風波的破壞行動和今年新冠肺炎疫情影響，本港經濟受到嚴重衝擊

，有商會於上月向僱主和僱員進行調查，有三成以上僱主會考慮裁員和縮減業務，至於僱員反應

更為悲觀，有約四成受訪者表示公司有可能會減薪。縱使如此，但對港交所（００３８８）而言

卻影響不大，公布業績稱因受惠於滬深港通收入創新高和投資收益淨額增加７２％等，去年純利

破頂，賺９３﹒９億元，按年增０﹒８％，相反市場卻不斷傳出有證券公司結業之聲，港交所擁

有特權的優勢真令其他上市公司和業界眼紅，在疫情陰霾籠罩下，上周五（２８日）仍有四間公

司招股上市，共籌１８億，其中包括綜藝節目製作商、物業管理公司、服裝配飾商和智能玩具生

產商等，相信只要待疫情減退和下半年中概股回歸，今年又有機會蟬聯成為全球新股上市集資額

「一哥」。



可是此驕人榮耀並沒有真正惠及業界，日前多個業界組織傳出要求重新訂立「最低佣金制」

的聲音，相信這才是救活行業和從業員的真理，政府曾積極杜絕旅遊業零團費，也表明支持的士

行業設立起表最低收費，最低工資也存在了多年，那麼為何證券及期貨業不可以有最低佣金制呢

？現業界重申「最低佣金制」的訴求，這證明本工會和筆者一直堅持業界重設「最低佣金制」的

堅定立場是沒有錯的，是嗎？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

