《選股情報－石鏡泉》美儲局落錯藥？

《選股情報》前晚（３日）美儲局減息半厘，美股短命升了幾百點，跟著倒跌近千點，不少

人謂美儲局減息無用，落錯藥。真？



分析者多謂美儲局一下子減半厘這麼多，反而增加了市場的恐懼，如果不是大大鑊，美儲局

不用一減減半厘。好了，如減四分一厘，甚至不減，是否市場便沒有了恐懼，可以升？事後諸葛

，無益。



亦有分析員找出美儲局歷來多次的大減息半厘，及減息之後的市道走勢來估測今次減息之後

的市。對不起，怕會是抄錯書，信就易輸。



＊跌市非因缺水，而是病毒來擊＊



在長期資本對沖基金爆破、科網潮爆破、雷曼兄弟爆破，美儲局都曾立減息半厘，是有一定

收效，因為這三爆破都是缺水所致，故放水，可治缺水。但今時是新冠病毒，市跌並非因缺水，

而是因菌多，所以如美儲局不但減息半厘，而是每美國人派放口罩千個，我相信個市會升，而非

跌。可惜派口罩不是美儲局力所能及事，是美國商家及醫衞處的事，美儲局所能做到的，是放水

、減息。你去教堂想上炷香，不是人家設備不足，是問者無知，問和尚攞梳，點有吖。



美儲局下次再減息半厘，又有無用？筆者昨日文成於前傍晚６時，當時筆者已估前晚的減息

８成無用。但今次要估下次減息作用，筆者會認為有用，因為炒家是：「殺頭生意有人幹，賠本

生意無人做」一族，只要有利，新冠病毒又如何，炒完；賺完再算。所以才有前晚美儲局一減息

，市便升。只不過，美國副總統彭斯安撫市場無效（筆者不多費筆墨，各位去找好了），加上美

國ＣＤＣ未能為前線醫生提供足夠病毒核酸測試劑，即是疫情案例，會「Ｕｎｄｅｒ

Ｃｏｎｔｒｏｌ」，有幾多患者都不知，炒股賺咗，但真會賠上條命時，就會傻仔出貨出得摩，

出現千點之瀉。



跌市，通常有三波跌，第一波是強者派貨，弱者以為執到寶而接貨，跟著市再跌，以為執到

寶的弱者會不問價而蝕出，之前出了貨的強者便來撈底。但市場是無情的，會再跌下，那時便連

醒目的強者都被震出，到那時候，市場一片瘡痍時，才會在Ｎ個破產者白骨中，升回上來。



筆者與曹仁超是朋友，他告知在１９７３年，恆指１７００點下跌時，他已清貨，一直忍手

，到恆指跌去七成，在４００百多點時，他認為已見底，始再入貨。不過，恆指之後跌至１５０

點時，才見真底。但曹兄話這２００多點之跌，使他嘔突之前所賺者。大師教訓，宜記取。在每

一個股民的股海生涯中，應會碰到三次或以上的這類破產市，所以曹兄話炒股者未碰上破產危機

，不算真股民！！！



＊央行終極一招不是放水＊



今次美儲局減息半厘不收效，一方面是放水解不了病毒之困；另方面是，之前美股投資者孖

展太盡，持貨太重，以為次次都可以有美儲局放水救市，可惜今次攞命的是病毒，不是缺水。



當市場認識誰是真殺手時，理性言，美股炒家會減孖展貨，會直接沽貨，市場上所見將是日

日跌啲，而日圓又會日日升啲，金又會日日升啲，美息會日日跌啲。筆者估日圓見１０５，

１０３之時，或許就是弱者，強者齊齊投降後，市才見底。



如大家今時坐艇，請看所持是否是高息股、資訊股、樓房業股。若是其跌應不太多（這三類

股在昨日（４日）港市中表現較好，原因見昨文－－環球央行大放水），捱過去，可望見家鄉，

其他板塊，不好說。



今時要留心環球央行出終極一招不是放水，而是從市場買入股票ＥＴＦ，直接谷高股價，若

是，昨文的Ｂｅｎｃｈ Ｍａｒｋ將會被升逾（昨文講過這點，是否就此便一路順風？），筆者

真不知，因這是飲鴆止渴，飲到幾多至毒發身亡，天曉得。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

