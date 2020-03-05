【新冠肺炎】壹家壹品獲廣東省Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ產品專營權

《經濟通通訊社５日專訊》壹家壹品（０８１０１）公布間接全資附屬兆懋作為發行人、全

資附屬Ｐｕｒｓｕｅ Ｒｅｔｕｒｎ及瑞天醫療科技，就Ｐｕｒｓｕｅ Ｒｅｔｕｒｎ及瑞天醫

療科技認購兆懋擴大後股本８０％及２０％，訂立認購及股東協議。

根據認購及股東協議，瑞士美獲Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ授權為其中國、香港、澳門及台灣的獨

家代理，以參與該等市場的投標。世紀科技獲瑞士美委任為唯一及獨家分銷代理。瑞士美至２０

２３年３月３日會向兆懋授予於中國廣東省提供、銷售及分銷Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ產品之專營權

及使用Ａｕｔｏｍａｔｅ ａ ＨＰ以零接觸技術進行自動房間消毒工作。Ｐｕｒｓｕｅ Ｒｅ

ｔｕｒｎ將向兆懋提供營運資金以「壹家壹防疫」的品牌經營上述業務。

使用Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ產品以預防感染及保持衛生之優勢在於其對人體無害，亦不會對環

境保護有所妥協，甚至可以用於消毒餐具。在眾多Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ產品中，生物消毒劑能有

效對抗武 漢肺炎及不同病原體。

另外，公司全資附屬Ｇｒｅａｔｅｒ Ｅａｒｎ與世紀科技訂立認購協議，Ｇｒｅａｔｅｒ

Ｅａｒｎ擬購入世紀科技４３股新股，相當於擴大後股本約３０％。世紀科技為 Ｓａｎｉｓ

ｗｉｓｓ產品於香港有關船隻及汽車行業銷售、使用及推廣之唯一及獨家分銷代理。

集團透過上述行動創造協同效應。令集團進軍銷售、使用及推廣優質衛生用品領域。董事會

認為，疫情期間，將大幅增加對Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ產品的需求，促進廣東省之銷售，可取得新

收益來源。（ｎｓ）

