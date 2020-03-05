《凱文隨筆－凱文》聯儲局減息聲明與「褐皮書」內容的違和感

《凱文隨筆－凱文》美國聯儲局在美國時間周二（３月３日）出乎一般市場人士的預料，突

然宣布減息，一減就是大刀闊斧的５０個基點，且還是在聯儲局既定會期以外的日子。該局每次

在作出利率政策決定後，也會連帶發表一份大約２０００字左右的聲明，闡述減息或加息的理據

，與概述美國過去一兩個月的整體經濟表現，及至對未來的展望，但今次的聲明只有５００字，

短得幾乎沒有內容，開宗明義還說「美國經濟基調仍然強勁」，強勁還減息？



理論上，美國聯儲局制定利率政策的依據是「褐皮書」，所以聯儲局主席鮑威爾作決策時，

是可以不理會總統特朗普的個人意見；這份地區經濟成績表一年八次定期發放，並上載該局網頁

，發表後約兩星期，聯儲局１２個分區行長便會聚首一堂，商討經濟對策。最新一期「褐皮書」

在美國時間３月４日（香港時間今天才看到）剛剛發表。由於對突然減息決定的違和感到好奇，

遂把「褐皮書」找來看看，一窺其堂奧。似乎「適度」（ｍｏｄｅｓｔ）才是這期「褐皮書」的

關鍵詞，共計出現１７５次，報告開宗明義指，美國整體經濟活動「適度擴張」；至於「強勁」

一詞，只出現５２次，且都是在個別環節中才到（如投資需求、汽車銷售、非居住物業活動等）

，而非整體表現。難怪減息消息周二中午一出，美國股市下午就狂跌８００多點，扭轉早上的３

００多點升幅，投資者的餓狼直覺就是靈！



「褐皮書」另一關鍵詞就是「冠狀病毒」，共計出現了４８次，每次出現都是負面的評論，

如對「未來數星期的經濟活動構成干擾」、「可能影響物價」、「油氣價格因中國需求減少而下

降」、「增加未來經濟增長的不確定性」、「中國零售貨品進口美國減少，令人憂慮」，以及「

與美國總統選舉並列為潛在風險因素」等。



綜觀而言，「褐皮書」披露的是隱憂多於一切。



中國在過去一個半月來動員全國人民，與小病毒博鬥，不管病毒是否源自武漢，或如日本「

朝日電視台」所質疑的（指美國過去幾個月流感季節的死亡數字，可能存在「冠狀病毒」個案，

但沒有進行相關檢測，故質疑將成為謎團），我們已大致上控制了病情，除湖北省還有一百多個

新增「疑似」個案外，很多省份都已在一個或兩個星期前，呈現了「零」新增「確診」個案。在

這場病毒戰中，中國可謂是先遣部隊，打了一仗硬仗，付出巨大代價，可謂一次全民大練兵，在

全世界也獲得了大多數國家的肯定與支持；現在戰場蔓延世界各國，疫情似乎剛剛才開始（可幸

的是天氣已慢慢轉暖，小病毒怕熱），中國可以提供的就是支援，以及寶珍的實戰經驗了。這個

小病毒彷彿是一個考試官，正在全球測驗各國的執行力；應對這種自然病疾可不是工業國家聯手

宣布減息就能辦到。這次事件看到了佔全球經濟分額三分一的中國，對世界起了舉足輕重的作用

；中國崛起不是威脅，而是貢獻！



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

