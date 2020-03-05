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05/03/2020 08:57

【企業盈警】第一視頻（０００８２）料全年虧損收窄約七成至２億

　　《經濟通通訊社５日專訊》第一視頻（０００８２）公布，預計於截至２０１９年１２月３
１日止年度產生毛利不少於１億元，較上年度的毛虧約３２６０萬元大幅改善；及公司擁有人應
佔虧損淨額將不超過２億元，較去年同期大幅減少約７０％。
　　預計虧損淨額大幅減少主要由於瘋狂體育全年財務業績於２０１９財年併入集團的財務報表
，而收購瘋狂體育１００％的權益是於２０１８年１１月完成的；儘管銷售收入下降，但主營業
務中的電子商務業務較去年同期實現較高的毛利及毛利率；及無形資產及商譽減值於２０１９財
年大幅減少。（ｆｚ）

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