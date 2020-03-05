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05/03/2020 09:04

【企業盈警】奧栢中國（０８１４８）料２０１９年度虧損擴大

　　《經濟通通訊社５日專訊》奧栢中國（０８１４８）公布，集團預計截至２０１９年１２月
３１日止年度公司擁有人應佔虧損，較上年度公司擁有人應佔虧損約３８９６﹒７萬元，將錄得
增加。虧損增加主要由於，受到手機遊戲及應用業務的業績下滑的影響；以及其於本年度的業績
表現未達公司預期，因此就有關於２０１６年收購Ｆｉｒｓｔ　Ｓｕｒｐｌｕｓ　Ｉｎｖｅｓｔ
ｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ﹒及其附屬公司之商譽將出現約４５００萬元減值虧損。
　　但集團強調，商譽減值虧損為非現金項目，且對集團日常營運及現金流並無影響。（ｆｚ）

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