《專家之言－李偉傑》港股料試２５８００「殺牛」後才跟外圍上落

《專家之言》新型肺炎病毒向國外進一步擴散，意大利、韓國、日本等地擴散速度暫時仍未

受控，觸發市場對環球經濟狀況憂慮。美股呈現過山車般大幅上落從２月１９日高位接近

２９４００點水平，在２月２８日最恐慌時低見接近２４７００點水平，調整超過１５％，亦蒸

發過去大半年升幅，下試近去年五月及六月份低位。美股今次跌浪產生出兩個歷史數據，急跌時

美股出現有史以來最大單日跌幅，兩日後反彈亦出現美國有史以來最大升幅，在過山車每日穿梭

下，美國聯儲局主席鮑威爾罕有地在議息會議前兩周宣布減息半厘，雖然中線對金融市場帶來正

面幫助，但短暫將影響市場對疫情在美國蔓延情況較想像中嚴峻，美股維持大幅震盪，但預計減

息步伐加快以及大選年下，道瓊斯指數將在２４７００點水平見重要支持。



＊道指２４７００點為重要支持＊



港股當然亦不能獨善其身，近期亦跟隨外圍股市下跌，由上月中高位２８０００點水平開始

調整超過７％，下跌幅度未及美股般嚴重，最主要是美股有極超買情況下進行調整，加上內地股

市亦維持維穩狀況港股得以跌勢，再加上內地確診個案雖然突破８００００宗，但數字顯示治癒

人數亦超過４７０００人，顯示在中國內地疫情初步受到控制。再者，中央政府致力推進工業復

工，以及推出更多刺激經濟措施，例如基建等重大項目上馬，預計在持續利好政策下，股市暫時

可以得以維穩，以換取時間對抗疫情，因為可以聯想到第一季內地經濟數據及企業盈利放緩速度

將相當嚴峻，而剛公布的２月份財新中國服務業ＰＭＩ大降至２６﹒５，比較１月份的５１﹒８

大幅下滑２５﹒３個百分點，同時２月中國製造業ＰＭ買大跌１０﹒８個百分點至４０﹒３，相

信要等待疫情進一步受控以及工廠復工後未見大幅新增個案後，憂慮才可減低。港股近期弱勢依

然，跟跌不跟升，相信除本港經濟狀況下沉壓力有目共睹下，本港地產、收租、銀行及零售行業

帶來憂慮，另外一個原因在於牛證街貨比例仍然較多，以現時牛證街貨量重貨區為２５８００點

至２５９９９點水平，在回收誘因下，有機會試下跌該水平後，才能跟隨外圍股市上落，中線反

彈目標為１００天移動平均線２７２００點水平。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

