Ａ股升超過１％，港股跟漲最新揚逾３００點突破２６５００

《經濟通通訊社５日專訊》中共中央總書記習近平在政治局會議上要求，加快建立同疫情防

控相適應的經濟社會運行秩序，力爭全國經濟社會發展早日全面步入正常軌道，Ａ股升逾１％，

港股跟漲，最新升幅擴大至３０１點或１﹒１５％，報２６５２３，主板成交５７５﹒９２億元

。國企指數報１０６３２，升１﹒０５％或升１１０點。

即月期指新報２６４５９，升３０７點，低水６５點。即月國指期貨報１０６２２，升

１１６點，低水１１點。

上證綜合指數報３０５３，升４２點或升１﹒４０％，成交２８８３﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１１６２１，升１２８點或升１﹒１２％，成交４２１４﹒６０億元人民幣。

習近平在政治局會議上要求，加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，力爭全國經

濟社會發展早日全面步入正常軌道，為實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務創造

條件。

華為第二代折疊屏手機ＭａｔｅＸｓ今日正式開售，雖然售價高達１６９９９元人民幣，但

開售後不超過一小時隨即售磬。手機設備股受捧，瑞聲科技（０２０１８）現價升４﹒３５％，

報５２﹒７５０元；成交約８０３萬股，涉資４﹒２１億元。舜宇光學（０２３８２）升２﹒５

７０％，報１３１﹒７元。

疫情下，藥業股續升。石藥集團（０１０９３）漲３﹒６４％，報１８﹒８元；中國生物製

藥（０１１７７）升４﹒０８％，報１２﹒２６元。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６８％，報５１﹒７元；中移動

（００９４１）漲０﹒７３％，報６１﹒８５元；友邦（０１２９９）急升２﹒３３％，報

７６﹒８元；國壽（０２６２８）彈起１﹒７６％，報１８﹒５元；中國平安（０２３１８）升

２﹒１８％，報８８﹒９元；騰訊控股（００７００）升１﹒５２％，報４００元；港交所

（００３８８）升０﹒５５％，報２５６﹒６元。（ｅｃ）

