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05/03/2020 11:37

Ａ股升超過１％，港股跟漲最新揚逾３００點突破２６５００

　　《經濟通通訊社５日專訊》中共中央總書記習近平在政治局會議上要求，加快建立同疫情防
控相適應的經濟社會運行秩序，力爭全國經濟社會發展早日全面步入正常軌道，Ａ股升逾１％，
港股跟漲，最新升幅擴大至３０１點或１﹒１５％，報２６５２３，主板成交５７５﹒９２億元
。國企指數報１０６３２，升１﹒０５％或升１１０點。
　　即月期指新報２６４５９，升３０７點，低水６５點。即月國指期貨報１０６２２，升
１１６點，低水１１點。
　　上證綜合指數報３０５３，升４２點或升１﹒４０％，成交２８８３﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１１６２１，升１２８點或升１﹒１２％，成交４２１４﹒６０億元人民幣。
　　習近平在政治局會議上要求，加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，力爭全國經
濟社會發展早日全面步入正常軌道，為實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務創造
條件。
　　華為第二代折疊屏手機ＭａｔｅＸｓ今日正式開售，雖然售價高達１６９９９元人民幣，但
開售後不超過一小時隨即售磬。手機設備股受捧，瑞聲科技（０２０１８）現價升４﹒３５％，
報５２﹒７５０元；成交約８０３萬股，涉資４﹒２１億元。舜宇光學（０２３８２）升２﹒５
７０％，報１３１﹒７元。
　　疫情下，藥業股續升。石藥集團（０１０９３）漲３﹒６４％，報１８﹒８元；中國生物製
藥（０１１７７）升４﹒０８％，報１２﹒２６元。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６８％，報５１﹒７元；中移動
（００９４１）漲０﹒７３％，報６１﹒８５元；友邦（０１２９９）急升２﹒３３％，報
７６﹒８元；國壽（０２６２８）彈起１﹒７６％，報１８﹒５元；中國平安（０２３１８）升
２﹒１８％，報８８﹒９元；騰訊控股（００７００）升１﹒５２％，報４００元；港交所
（００３８８）升０﹒５５％，報２５６﹒６元。（ｅｃ）

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