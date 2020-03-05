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即市新聞

05/03/2020 09:10

《專家之言－黃德几》中海外行業具領先優勢，土地儲備充裕

　　《專家之言》內地新型冠狀病毒疫情肆虐，內地部份城市「封城」，同時市民亦減少外出，
內地的售樓中心基乎暫停營業，導致內地房地產市場受到打擊。不過，中央推出寬鬆政策穩定經
濟，部份城市提出放寬樓市限購、首套房主流首期為兩成等舉措，預期內房政策料保持穩定，中
長線而言，考慮到戶籍改革和城鎮化，將有助刺激住屋需求。另外，美元滙價下挫，人民幣回升
，對內房股屬正面。

＊去年合約物業銷售金額升逾２５％＊

　　中海外（００６８８）在行業具領先優勢，財務狀況較同業穩定。２０１９年全年，集團的
合約物業銷售金額３７７１﹒７億元，按年上升２５﹒２％，累計已售樓面面積約１７９４﹒４
萬元，按年升１２﹒６％。至於今年１月份，集團的合約物業銷售金額約為２０２﹒８億元人民
幣，而相應的已售樓面面積約為１１０﹒３萬平方米，分別按年下跌１７﹒９％和下跌１１﹒９
％。截至１月底，中海外系內公司錄得已認購物業銷售約為１６４﹒７億元人民幣，預期將於往
後數月內轉化為合約物業銷售。
　　今年１月，集團在上海和北京收購兩幅地塊，應佔樓面面積合共約３９﹒２萬平方米，其中
一幅地塊將會以合作模式發展；集團就相關土地收購應付的土地出讓金約為８０﹒４億元。集團
目前在內地和本港擁有充裕的土地儲備，足夠未來數年發展。雖然內房行業正面具挑戰的環境，
但汰弱留強的情況下，大型的開發商或可從較弱的對手搶佔市場份額。

＊股份短線走勢料改善，２６元吸納＊

　　２０１９年首９個月，集團的經營業務收入１２１９﹒５　億元，按年上升９﹒９％，經營
溢利為４４０﹒３億元。於２０１９年９月底，集團的銀行結餘及現金為９９９﹒８億元，淨借
貸比率則為３９﹒１％，保持在行業的較低水平。集團將於本月２６日公布２０１９年度業績，
值得留意。
　　另外，集團早前出現管理層變動。中海外主席顏建國先生將不再兼任行政總裁職位，將委任
張智超先生為集團的執行董事及行政總裁。張智超擁有約１８年房地產開發及企業管理經驗，於
２０１７年５月起，出任集團的助理總裁和北方區域公司總經理，並於２０１９年１月起出任副
總裁。
　　走勢上，近日先後重上１０天和２５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收
窄，短線走勢料改善，可考慮２６元吸納，若以大成交突破２９元阻力，升勢有望時續，不跌穿
２５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述
股份）

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