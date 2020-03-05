港股午後升破十天線，現報２６６３７點漲４１５點

《經濟通通訊社５日專訊》中共中央總書記習近平在政治局會議上要求，加快建立同疫情防

控相適應的經濟社會運行秩序，強調要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消

費釋放出來，消息刺激內地Ａ持續抽升，港股午後走勢發力，並升破十天線（２６６０８點），

暫盤中高見２６６９５點，重磅股友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）升近３％，為恆指

貢獻逾１５０點升幅，另外平保（０２３１８）、建行（００９３９）升約１％，帶動大市氣氛

。

現時，恆生指數報２６６３７點，升４１５點或升１﹒５８％，主板成交６９６﹒２２億元

。國企指數報１０６８１點，升１５９點或升１﹒５２％。

上證綜合指數報３０６８點，升５７點或升１﹒８９％，成交３２２４﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１１６６３點，升１７０點或升１﹒４９％，成交４６１８﹒６６億元人民

幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒８８％，報５１﹒８元；港交所（００３８８

）升１﹒１８％，報２５８﹒２元；騰訊控股（００７００）升２﹒２８％，報４０３元；中國

移動（００９４１）升１﹒１４％，報６２﹒１元；友邦保險（０１２９９）升２﹒９３％，報

７７﹒２５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒５６元 升５﹒５５％

瑞聲科技（０２０１８） ５３﹒００元 升４﹒８５％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒６５元 升３﹒６７％

恆安國際（０１０４４） ６２﹒０５元 升３﹒４２％

中生製藥（０１１７７） １２﹒２０元 升３﹒５７％



友邦保險（０１２９９） ７７﹒３０元 升３﹒００％

創科實業（００６６９） ６７﹒２５元 升２﹒８３％

中國平安（０２３１８） ８９﹒４０元 升２﹒７６％

石藥集團（０１０９３） １８﹒６２元 升２﹒６５％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒３０元 升２﹒６３％

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