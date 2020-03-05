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即市新聞

05/03/2020 13:17

港股午後升破十天線，現報２６６３７點漲４１５點

　　《經濟通通訊社５日專訊》中共中央總書記習近平在政治局會議上要求，加快建立同疫情防
控相適應的經濟社會運行秩序，強調要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消
費釋放出來，消息刺激內地Ａ持續抽升，港股午後走勢發力，並升破十天線（２６６０８點），
暫盤中高見２６６９５點，重磅股友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）升近３％，為恆指
貢獻逾１５０點升幅，另外平保（０２３１８）、建行（００９３９）升約１％，帶動大市氣氛

　　現時，恆生指數報２６６３７點，升４１５點或升１﹒５８％，主板成交６９６﹒２２億元
。國企指數報１０６８１點，升１５９點或升１﹒５２％。
　　上證綜合指數報３０６８點，升５７點或升１﹒８９％，成交３２２４﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６６３點，升１７０點或升１﹒４９％，成交４６１８﹒６６億元人民
幣。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒８８％，報５１﹒８元；港交所（００３８８
）升１﹒１８％，報２５８﹒２元；騰訊控股（００７００）升２﹒２８％，報４０３元；中國
移動（００９４１）升１﹒１４％，報６２﹒１元；友邦保險（０１２９９）升２﹒９３％，報
７７﹒２５元。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒５６元　　　升５﹒５５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５３﹒００元　　　升４﹒８５％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒６５元　　　升３﹒６７％
　　恆安國際（０１０４４）　　６２﹒０５元　　　升３﹒４２％
　　中生製藥（０１１７７）　　１２﹒２０元　　　升３﹒５７％

　　友邦保險（０１２９９）　　７７﹒３０元　　　升３﹒００％
　　創科實業（００６６９）　　６７﹒２５元　　　升２﹒８３％
　　中國平安（０２３１８）　　８９﹒４０元　　　升２﹒７６％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒６２元　　　升２﹒６５％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒３０元　　　升２﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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