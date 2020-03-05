美股急反彈，港股高開１２６點報２６３４８點，國指升２３點

《經濟通通訊社５日專訊》美國民主黨「超級星期二」初選由前副總統拜登勝出，刺激隔晚

美股再次抽升逾千點，帶動亞洲股市暢旺，日經漲２８４點，台北加權指數升１１２點，港股今

早亦跟隨高開逾百點，重磅股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）造好，帶動大市氣氛；

出口股表現造好，創科實業（００６６９）及申洲國際（０２３１３）高開逾２％及近３％。恆

生指數開市報２６３４８點，升１２６點或升０﹒４８％，主板成交４５﹒６２億元。國企指數

報１０５４５點，升２３點或升０﹒２２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３９％，報５１﹒５５元；港交所（００３８

８）升０﹒７８％，報２５７﹒２元；騰訊升１﹒０２％，報３９８元；中移動（００９４１）

跌１﹒１４％，報６０﹒７元；友邦升２﹒２％，報７６﹒７元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １０５﹒５０元 升２﹒８３％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒７０元 升２﹒２０％

創科實業（００６６９） ６６﹒７５元 升２﹒０６％

瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒５０元 升１﹒８８％

長實集團（０１１１３） ４８﹒９０元 升１﹒５６％



領展 （００８２３） ７５﹒００元 升１﹒４９％

中國平安（０２３１８） ８８﹒００元 升１﹒１５％

萬洲國際（００２８８） ８﹒２０元 升１﹒１１％

中海外 （００６８８） ２７﹒５５元 升１﹒１０％

舜宇光學（０２３８２） １２９﹒８０元 升１﹒０９％

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（ｕｌ）

