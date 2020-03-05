《盤後部署》疫情拖累全球經濟發展，港股短期料百天線見阻力

《經濟通通訊社５日專訊》美國民主黨總統提名初選候選人拜登在「超級星期二」中大勝，

他贏下１０個州，而對手桑德斯則贏下３個州，令市場氣氛回暖。美股三大指數隔晚（４日）大

幅反彈，當中道指飆近１２００點。另外，金價稍為回軟，美國１０年期國債收益率亦重返１％

以上水平，以及人民幣中間價亦創逾１個月來最高，刺激港股今早高開１２６點報２６３４８點

。當中騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）、藥股及內銀造好；加

上內地新冠肺炎病例增加漸見放緩，康復人數超過５萬人，令部分資金重新流入消費股，令港股

愈升愈有，曾飆５８３點高見２６８０５點，最終全日收２６７６７點，升５４５點或升

２﹒０８％，破十天線（約２６６１９點），主板成交１３２６﹒２８億元增１９﹒５％。國企

指數報１０７２８點，升２０６點或升１﹒９６％。

Ａ股同告反彈，上證綜合指數報３０７１點，升６０點或升１﹒９９％。深證成分指數報

１１７１１點，升２１８﹒３５點或升１﹒９０％。兩市總成交１１７１９﹒６６億元人民幣。



＊全球經濟增長下滑，資金或流入亞太區股市＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ最近指出，

由於新冠肺炎疫情迅速蔓延，料２０２０年全球經濟增長率較上年的２﹒９％為低，基本本年全

球經濟難以見更強增長，並將於數周內公布修正後的最新與預測，而ＩＭＦ曾於１月份預測

２０２０年全球經濟增長率為３﹒３％。她又稱目前１８９個成員國中有三分一報告有感染病例

，ＩＭＦ將向成員國提供５００億美元的緊急資金，其中包括低息和無息貸款，這些貸款可以幫

助較貧窮國家應對疫情。

另外，瑞信指新冠肺炎令全球經濟下滑，當中看好亞太區股市可以在未來半年至１年會跑贏

，絕對回報很大機會是正數。瑞信指目前歐美等地的病例不停上升，而中國開始復工但確診卻正

下降，反映疫情正受控，當中東南亞更受益高溫令病毒較難擴散到當地。瑞信更指，亞洲經濟相

對歐美穩健，亞洲各國比歐美更有本錢推動更進取的財政刺激政策。此外，瑞信指觀乎反映未來

６個月走勢的技術指標，上月始對亞太股市穩步看好，同時ＭＳＣＩ亞大區股市指數較ＭＳＣＩ

環球股市指數折讓約一成半，若撇除資訊科技行業，折讓更高見兩成，市帳率（ＰＢ）亦較環球

股市有三成折讓。以上數據反映亞太股估值較環球股市更吸引。



＊港股借外圍消息炒高，現時入市值博率不高＊



雖然港股今日大幅反彈逾５００點，但投資者切記不要掉以輕心。美國聯儲局本周二

（３日）突然減息５０基點，短期或吸引資金流入股市，甚至流入估值較便宜的港股，但或許只

屬短暫性質，因減息緣於局方預計未來經濟持續低迷而行；加上公布減息當日之後，金價及１０

年期美國國債收益率分別繼續上揚及下跌，反映大戶普遍看淡儲局此舉的刺激作用，市場更惶恐

儲局是掌握了更嚴重而未有公開的肺炎疫情消息，才突發減息救經濟。目前疫情及經濟前景未明

，今日大幅炒高只是屬是炒外圍消息，現時入市值博率不高。

技術方面，恆指的１４天ＲＳＩ處於約４５的中性水平位置，加上今日出現大成交量的大陽

燭，短期或有機會挑戰二萬七關。若內地的肺炎疫情持續向好，才可能重新挑戰二萬八關，但相

信此是非常大的阻力。筆者料明日至下周港股大約於２６０００至百天線（約２７２６３點）區

間上落。（ｋｓ）

