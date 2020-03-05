  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/03/2020 08:55

【貿易休戰】參議院財委會主席：落實中美貿易協議應給予中國餘地

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國國會參議院財務委員會主席格拉斯利周三（４日）表示，考
慮到迅速蔓延的新冠肺炎疫情，令中國經濟造成損害，在落實中美第一階段貿易協議時，華盛頓
應該給予中國一些餘地。
　　他強調，未見中國打算逃避貿易協議承諾的跡象，但疫情可能引發調整部分協議，又或推遲
第二階段貿易協議開始談判的時間。　
　　他補充，中國採取行動降低部分美國商品關稅，並允許美國檢測中國食品展現出誠意。
（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金