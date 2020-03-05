【貿易休戰】參議院財委會主席：落實中美貿易協議應給予中國餘地

《經濟通通訊社５日專訊》美國國會參議院財務委員會主席格拉斯利周三（４日）表示，考

慮到迅速蔓延的新冠肺炎疫情，令中國經濟造成損害，在落實中美第一階段貿易協議時，華盛頓

應該給予中國一些餘地。

他強調，未見中國打算逃避貿易協議承諾的跡象，但疫情可能引發調整部分協議，又或推遲

第二階段貿易協議開始談判的時間。

他補充，中國採取行動降低部分美國商品關稅，並允許美國檢測中國食品展現出誠意。

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