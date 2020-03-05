【全球放水】聖路易斯聯儲行長：沒有證據支持本月會議可再減息

《經濟通通訊社５日專訊》美國聖路易斯聯儲行行長布拉德表示，聯儲局在本月會議沒有太

多額外證據，支持在緊急減息半厘後再進一步減息。

他強調，聯儲局現在已準備好應對美國很多地區爆發疫情的情況，不過相信美國能有效處理

疫情。他又指聯儲局的本地企業聯絡窗口扮演重要角色，追蹤疫情對經濟的影響，儲局亦有充裕

靈活性，展現在政策會議採取行動的能力。

他揚言，不希望市場過度聚焦本月會議，儲局將監控持續變化的新冠肺炎疫情。（ａｌ）

