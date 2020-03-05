《台股攻略－馮偉明》台股強勢持續開高走高，升１２２點收市

《台股攻略》受惠於美國總統超級星期二（３日）初選結果，加上ＩＳＭ非製造業及ＡＤＰ

就業人數等數據均好過預期，美股三大指數全面造好，帶動亞洲股市全面上揚，台股今早

（５日）以１１４００點高開，及後升幅擴大至超過百點，收市報１１５１４點，升１２２點，

成交金額為新台幣１４３８億元。

權值股今日表現強勁，聯發科於開市中段股價升超過３％，收新台幣３８５元，台積電、鴻

海及大立光亦升超過１％，分別收新台幣４，６００、３２３及８２﹒７０元；而可成、日月光

投控及南亞科等開市中段有１至２％的升幅。金融權值股包括國泰金、富邦金、玉山金及元大金

等升超過１％。傳統產業股則以豐泰升超過２％表現最為強勁。高價股方面，祥碩及信驊亮燈漲

停，譜瑞─ＫＹ升超過８％，矽力─ＫＹ有超過７％的升幅，網通及生技族群亦有不錯表現。

因新型肺炎疫情持續衝擊環球股市，近期市場走勢繼續劇烈震盪，加上正值２月業績公布期

，預期大多數公司表現疲弱而影響股價，因此投資者宜抱審慎態度，不宜高追。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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