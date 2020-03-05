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05/03/2020 16:27

【新冠肺炎】傳日本將對南韓及中國入境人士實施隔離兩周

　　《經濟通通訊社５日專訊》據日本《讀賣新聞》引述消息人士報道指，日本政府將根據檢疫
法，將來自南韓及中國的入境人士實施隔離兩周，日本首相安倍晉三將於今晚宣布上述措施。
　　另外，進入日本的禁令將擴大到曾經前往南韓、伊朗的外國公民，同時暫停簽證，禁止所有
中國公民進入日本，或影響香港及澳門的免簽證入境措施。
　　由南韓及中國飛往日本的航班，將只能降落在東京成田機場，以及大阪關西機場。（ａｌ）

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