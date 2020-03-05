《談國論企－黎偉成》美減息莫如中國治標治本抗疫佳

《談國論企》從美國聯邦儲備局於２０２０年３月３日突然減息半厘，到七國集團Ｇ７財長

和央行行長結束電話會議後發表的聲明，充分反映出歐美等主要國家對新冠肺疫的深切憂慮，但

減息不是穩經濟的最有效的做法。中國政府積極和全面防控疫症的同時，更通過增加流動性、減

費緩稅、有序精準復工復產，更強化醫療科技發展特別是研製疫苗上市等多重措施，治標又治本

的政策，該可達治疫和保經濟穩中有進發展。



＊減息非治本需要積極防治始穩經濟＊



聯儲局和七國組織於３月３日先後發表的聲明，不約而同的對新冠肺炎的高度憂慮，最令人

感到關注的當然是（Ｉ）二者都大有急不及待之概。特別是聯邦儲備局的公開市場委員會ＦＯＭ

Ｃ原定於３月１７日至１８日舉行議息會議，卻在會前的兩個星期，突然決定減息，更是在聯儲

局發表《褐皮書》前一日所出的決定，急就章之態，彰彰明甚；

同樣今人感到詑異和不安者，為聯儲局主席鮑威爾在該局開特別會議之前數小時，與七國集

團財長舉行電話會議，更屬不大尋常之舉。

凡此，予我之感，乃歐美等國家對新冠肺疫重視和預防度甚為不足，相信疫症近日在各地肆

虐，使財金官員憂疑可能對經濟互為拖累的下行。

此說亦可印證於兩項聲明，顯出（ＩＩ）歐美財金官員相信疫情頗有恐懼感，如美國央行更

十分明確指出「新冠肺疫為經濟活動帶來愈來愈高的風險」，並表「為了支持美國得到充分就業

，和維持價格的穩定」，決定減息，意味美國的疫情似乎暫難控制，和開始對當地經濟造成嚴重

的下行威脅；而七國財長則強調要「防範疫情快速蔓延產生的下行風險」，即使未有如美國所言

之嚴重，但仍然流露出相當擔心疫情的擴散和負面影響。

和（ＩＩＩ）七國集團財長等的聲明「隨時準備就及時有效的措施進行進一步合作」，聯儲

局表「會密切留意事態發展，以及此況對經濟前景的啟示」，「將採用適當措施以支持經濟增長

」。

歐美的財金官員在新冠肺疫惡況底下，無疑相當積極主動地支持經濟發展和增長，但這只是

治標之舉，治本之道，是要各國政府都高度重視此疫，不僅在本國積極主動和有力有效的防控，

更要合作而為之，否則便有可能出現你盛我衰、我盛你衰的一波又一波的疫害。



＊中國防控精準復工復產增流動性乃佳策＊



即使新冠肺疫首先在以武漢為主的湖北省發現，卻很有可能不是源頭，中國政府相當積極主

動防抗之疫，於２０２０年３月４日下午的確診人數仍略多於８萬，但有超過６２％治愈，死亡

者不足３０００，近日更由防與控的工作，提升為主動的加強研發力度，以爭取早日推動疫苗的

臨床試驗和上市使用，當為醫療控疫得法有效，善後工作亦佳所致。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

