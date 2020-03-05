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05/03/2020 09:38

《異動股》蘋果公司隔晚股價反彈，瑞聲（０２０１８）現漲近３％

　　《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司隔晚股價反彈４﹒６４％報３０２﹒７４美元，本港部
分供應商及手機設備股跟漲，瑞聲（０２０１８）現價升２﹒８７％，報５２元，暫為升幅最大
恆指成分股；成交約１５７萬股，涉資８１２１萬元。
　　瑞信最新報告將瑞聲目標價由６２元降至５９元，維持中性投資評級，匯證亦將目標價由
６８﹒９元降至６６﹒５元，投資評級由持有改為買入。
　　舜宇光學（０２３８２）亦升２﹒１％報１３１﹒１元。瑞信將該股目標價由１６１元降３
至１４９元，維持跑贏大市評級。
　　現時，恆生指數報２６３７２，升１５０點或升０﹒５７％，主板成交１０８﹒８２億元。
國企指數報１０５６９，升０﹒４５％或升４７點。
　　上證綜合指數報３０３３，升２２點或升０﹒７３％，成交５３１﹒６２億元人民幣。深證
成份指數報１１６１８，升１２５點或升１﹒０９％，成交８１８﹒２６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　５２﹒０００元　　　升２﹒８６８％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１３１﹒１００元　　　升２﹒１０３％

　　比亞迪電子（００２８５）　　１５﹒１００元　　　升１﹒８８９％
　　通達集團（００６９８）　　　　０﹒７９０元　　　升３﹒９４７％
　　中興通訊（００７６３）　　　３３﹒９５０元　　　升２﹒７２３％
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１﹒７９０元　　　升０﹒５６２％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　１１﹒５６０元　　　升２﹒３０１％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒１７０元　　　升２﹒６３２％
　　鴻騰科技（０６０８８）　　　　２﹒３２０元　　　升０﹒８７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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