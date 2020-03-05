《異動股》蘋果公司隔晚股價反彈，瑞聲（０２０１８）現漲近３％

《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司隔晚股價反彈４﹒６４％報３０２﹒７４美元，本港部

分供應商及手機設備股跟漲，瑞聲（０２０１８）現價升２﹒８７％，報５２元，暫為升幅最大

恆指成分股；成交約１５７萬股，涉資８１２１萬元。

瑞信最新報告將瑞聲目標價由６２元降至５９元，維持中性投資評級，匯證亦將目標價由

６８﹒９元降至６６﹒５元，投資評級由持有改為買入。

舜宇光學（０２３８２）亦升２﹒１％報１３１﹒１元。瑞信將該股目標價由１６１元降３

至１４９元，維持跑贏大市評級。

現時，恆生指數報２６３７２，升１５０點或升０﹒５７％，主板成交１０８﹒８２億元。

國企指數報１０５６９，升０﹒４５％或升４７點。

上證綜合指數報３０３３，升２２點或升０﹒７３％，成交５３１﹒６２億元人民幣。深證

成份指數報１１６１８，升１２５點或升１﹒０９％，成交８１８﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒０００元 升２﹒８６８％

舜宇光學（０２３８２） １３１﹒１００元 升２﹒１０３％



比亞迪電子（００２８５） １５﹒１００元 升１﹒８８９％

通達集團（００６９８） ０﹒７９０元 升３﹒９４７％

中興通訊（００７６３） ３３﹒９５０元 升２﹒７２３％

高偉電子（０１４１５） １﹒７９０元 升０﹒５６２％

丘鈦科技（０１４７８） １１﹒５６０元 升２﹒３０１％

富智康集團（０２０３８） １﹒１７０元 升２﹒６３２％

鴻騰科技（０６０８８） ２﹒３２０元 升０﹒８７０％

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（ｅｃ）

