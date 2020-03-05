《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》商務部外貿司司長李興乾表示，中國是國際
產業鏈重要環節，與全球經貿聯系極其緊密。隨著疫情蔓延到全球多個國家，將對全球經濟貿易
增長帶來一定壓力，也將對中國造成一定影響。
其中，日本、韓國是中國非常重要的貿易夥伴，三國貿易結構互補，產業鏈深度融合。疫情
爆發以來，三國企業積極加強合作，減少對產業鏈的影響。三國政府和人民展現出守望相助、風
雨同舟的鄰里之情，相信攜手戰勝疫情之後，三國間將迸發出更大的貿易合作潛力。
05/03/2020 15:37
【新冠肺炎】商務部：疫情蔓延全球將對中國經濟造成一定影響
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》商務部外貿司司長李興乾表示，中國是國際
產業鏈重要環節，與全球經貿聯系極其緊密。隨著疫情蔓延到全球多個國家，將對全球經濟貿易
增長帶來一定壓力，也將對中國造成一定影響。
其中，日本、韓國是中國非常重要的貿易夥伴，三國貿易結構互補，產業鏈深度融合。疫情
爆發以來，三國企業積極加強合作，減少對產業鏈的影響。三國政府和人民展現出守望相助、風
雨同舟的鄰里之情，相信攜手戰勝疫情之後，三國間將迸發出更大的貿易合作潛力。
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