【新冠肺炎】商務部：與日韓共同推動ＲＣＥＰ協定如期簽署生效

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》商務部外貿司司長李興乾表示，疫情發生以

來，商務部採取了一系列措施，全力維護外貿產業鏈供應鏈穩定。對包括日資、韓資企業在內的

各類企業，採取積極措施，有針對性地協調解決企業遇到的實際問題，支持企業盡快復工復產。

他表示，在當前疫情蔓延的情況下，中日韓作為東亞三大重要經濟體，對本地區及全球經濟

增長和繁榮穩定發揮重要影響。商務部將繼續用好三國經貿部長會議及經濟高官會機制，積極推

動三國和區域全方位經貿合作，充分發揮三國產業互補性，提升貿易投資合作水平，拓展務實合

作領域，共同推動ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係）協定如期簽署生效，加快中日韓自貿區談

判進程，通過進一步削減貿易壁壘，幫助企業降低成本、增強抵御風險能力，為消除疫情負面影

響、實現中日韓三國和區域經濟發展做出積極貢獻。



＊商務部將全力豐富政策工具箱＊



李興乾並表示，注意到近期國際組織下調了全年世界經濟增速預期，ＷＴＯ公布的一季度貨

物貿易晴雨指數（９５﹒５）低於基準值，一季度全球貿易仍將疲軟，帶來了一定的外需壓力。

他認為，國際市場需求結構是相對穩定的，生產生活需求是剛性的。在突發公共事件影響下，出

現一定程度的波動是正常現象，總體處於合理區間範圍。

下一步，商務部將全力穩住外貿基本盤，豐富政策工具箱，更加精準幫扶企業，開拓多元化

國際市場，支持外貿新業態快速發展，造好龍頭企業復工復產保障工作，維護全球供應鏈穩定，

為全球貿易健康發展作出貢獻。

