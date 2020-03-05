【抗疫維穩】商務部：完善外貿產業鏈供應鏈，培育外貿新業態模式

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》商務部外貿司司長李興乾表示，中國商務部

一直在跟蹤研究疫情對國際貿易帶來的影響和挑戰，已經採取一系列政策措施，對沖不利影響，

還將出台有針對性的舉措，保障和穩定產業鏈供應鏈暢通運轉。

一是繼續推動上下游協同復工復產。指導地方商務主管部門精準幫扶，從保障龍頭企業入手

，推動重點企業、龍頭企業和配套企業協同復工復產，提高產業鏈復工復產的系統性、協同性。

同時，加強物流運輸保障力度，提升運輸能力，確保外貿物流順暢運轉。

二是加大財政金融支持。全面落實出口退稅、出口信用保險、出口信貸等支持政策，切實降

低企業成本。

三是完善外貿產業鏈供應鏈。推進國家外貿轉型升級基地建設，以重點行業、龍頭企業帶動

產業鏈上下游全面恢復產能。推進貿易平台和國際營銷服務體系建設，推動國內外供應鏈暢通流

轉。培育外貿新業態新模式，促進產業鏈供應鏈持續優化。

李興乾表示，境外疫情持續擴大，特別是日、韓等主要貿易夥伴疫情不斷蔓延，會給中國外

貿企業的復工復產造成一定的影響。現階段企業主要擔心的是可能給產業鏈上下游供給帶來困難

。據監測，目前疫情對電子行業及企業的影響並不明顯，相關產品進口保持穩定增長勢頭。

