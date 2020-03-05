《午市前瞻》港股現屬反彈市２６８００見阻力，２６０００有支持

《經濟通通訊社５日專訊》美國民主黨總統提名初選候選人拜登在隔晚（４日）「超級星期

二」中大勝，他贏下１０個州，而對手桑德斯則贏下３個州，令市場氣氛回暖。美股三大指數隔

晚大幅反彈，當中道指飆近１２００點。另外，金價稍為回軟，美國１０年期國債收益率亦重返

１％以上水平，以及人民幣中間價亦創逾１個月來最高，刺激港股今早高開１２６點報

２６３４８點。在騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）及藥股造好

下，港股愈升愈有，曾飆３２４點高見２６５４６點。港股最終半日報２６５２９點，升３０７

點或升１﹒１７％，主板成交６３１﹒２６億元。國企指數報１０６３３點，升１１１點或升１

﹒０６％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報３０５３點，升４２點或升１﹒４０％，成交２８８３﹒４

１億元人民幣。深證成分指數報１１６２１點，升１２８點或升１﹒１２％，成交４２１４﹒６

０億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股揚１﹒７３％，報４００﹒８元；友邦彈２﹒３３％，報７６﹒８元

；匯控（００００５）升０﹒６８％，報５１﹒７元；中移動（００９４１）漲０﹒７３％，報

６１﹒８５元；港交所（００３８８）升０﹒６３％，報２５６﹒８元。



＊銀行股造好，東亞獲花旗唱好飆一成四＊



東亞（０００２３）獲花旗籲買入兼四成三目標價，帶動本地銀行股回穩。東亞飆

１４﹒２％，報１９﹒７元；渣打集團（０２８８８）升２﹒９２％，報５４﹒５５元；匯控（

００００５）升０﹒６８％，報５１﹒７元；恆生（０００１１）漲０﹒５４％，報１５０元；

被匯證降至持有的中銀香港（０２３８８）無升跌，報２５﹒９５元。

藥股普遍隨市造好。藥明生物（０２２６９）料全年純利將按年增長５８％以上，半日升０

﹒７５％，報１２０﹒３元；錦欣生殖（０１９５１）走高６﹒７９％，報１０﹒７元；中國生

物製藥（０１１７７）彈３﹒４％，報１２﹒１８元；石藥集團（０１０９３）升３﹒２％，報

１８﹒７２元；金斯瑞（０１５４８）升５﹒０２％，報１７﹒５６元。

深圳疫情期間的物業企業補貼申請發放工作已全面開展，物管股普遍上揚。永升生活服務（

０１９９５）漲６﹒２８％，報８﹒２９元；鑫苑服務（０１８９５）漲４﹒８１％，報

１﹒９６元；中海物業（０２６６９）彈２﹒９９％，報６﹒８８元；碧桂園服務

（０６０９８）升２﹒９３％，報３１﹒６元；新城悅服務（０１７５５）升２﹒９１％，報１

６﹒２６元；雅生活服務（０３３１９）升２﹒３８％，報３６﹒５元。



＊蘋果隔晚股價反彈，本港手機設備股普升＊



蘋果公司隔晚股價反彈４﹒６４％報３０２﹒７４美元，本港部分供應商及手機設備股跟漲

。遭瑞信及匯證降目標價的瑞聲科技（０２０１８）飆４﹒５５％，報５２﹒８５元；舜宇光學

科技（０２３８２）揚２﹒１％，報１３１﹒１元；丘鈦科技（０１４７８）漲３﹒１９％，報

１１﹒６６元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒７５％，報１５﹒０８元；富智康集團（０２

０３８）升０﹒８８％，報１﹒１５元。

餐飲股及食品股大多隨市炒上。頤海國際（０１５７９）飆６﹒１３％，報５８﹒９元；海

底撈（０６８６２）飆６﹒１６％，報３４﹒４５元；中國旺旺（００１５１）升１﹒９４％，

報６﹒３１元；周黑鴨（０１４５８）升４％，報４﹒４２元；康師傅控股（００３２２）升１

﹒７９％，報１４﹒７８元。

中共中央政治局常務委員會４日召開會議，要求加快５Ｇ網絡、數據中心等新型基礎設施建

設進度。中國移動（００９４１）升０﹒７３％，報６１﹒８５元；中國聯通（００７６２）升

１﹒７８％，報６﹒２９元；中興通訊（００７６３）跌２﹒１２％，報３２﹒３５元；中國鐵

塔（００７８８）軟１﹒０１％，報１﹒９７元；京信通信（０２３４２）走低０﹒８２％，報

３﹒６１元。



＊黃偉豪：５Ｇ基建中長看好，可待回調再吸納＊



市場或逐漸消化聯儲局意外減息的消息，加上民主黨總統參選人拜登在「超級星期二」初選

中勝出，美股隔晚反彈逾千點，今早港股亦跟勢升三百逾點。中民證券研究部董事黃偉豪對《經

濟通通訊社》表示，推動隔晚美股急彈的主要原因還是拜登初選獲勝，為市場掃除一些不明朗因

素。此外，市場也逐漸對突然減息的消息冷靜下來，所以港股本日也借勢反彈。不過，減息雖對

市場短線有刺激，但本次聯儲局減息幅度較大，若本月中再減２５個基點，短時間內減息太多亦

會令市場產生隱憂。因此港股目前走勢以反彈為主，於２６０００見支持，但因最近成交跟不上

升幅，料在十天線附近（約２６８００）有阻力。

在疫情的衝擊下，不少人開始憧憬內地谷基建撐市，黃偉豪對比傳統基建，更看好５Ｇ基建

。他表示，現時內地疫情方面開始緩和，國家亦開始對災後刺激經濟，而５Ｇ建設也屬固投，加

上要加快５Ｇ在內地的推進，相信對５Ｇ前景利好。當中看好５Ｇ中上遊的股份，例如京信、中

興及鐵塔。但目前該類股累計升幅較大不宜急於部署，像鐵塔可待回調到１﹒９元以下吸納，中

長線目標看２﹒２元。（ｆｚ、ｋｓ）

