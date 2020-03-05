【北水炒Ｄ乜】淨流入增２倍至６８﹒７億人幣，買騰訊建行沽中興

《經濟通通訊社５日專訊》美國前副總統拜登在在民主黨的「超級星期二」初選告捷，為市

場掃除不明朗因素，隔晚美股三大指數集體反彈４％，帶動中港股市今日跟隨向上。港股今早高

開１２６點，騰訊及友邦重磅股普遍造好推動港股越升越有。午後Ａ股升勢增強，因疫情放緩及

憧憬寬鬆政策，內需股跑出，港股最高見２６８０５點，飆５８３點，重上十天線（約２６６２

１）。最終港股收報２６７６７點，升５４５點或升２﹒０８％，終止兩連跌。

按額度計算，北水全日淨流入６８﹒７億元人民幣，增加２３２﹒３％，是一個月以來新高

。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團點評

（０３６９０）；淨賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）、瑞聲科技（０２０１８）、舜

宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交１３２６﹒２８億元增加１９﹒５％。其中港股通成交２２４億元，佔總成交

１６﹒９％。



＊騰訊重獲北水追捧，中興遭拋棄＊



「ＡＴＭ」三大科網有追捧，騰訊升３﹒１％，報４０６﹒２元；股王重拾北水大戶的歡心

，淨買入１６﹒５２億元。美團點評升４﹒３３％，報１０３﹒５元；北水流入５﹒８３億元。

大和發表研究報告預計內銀淨利息收入增長放緩的情況可能有所改善，內銀股造好，建行升

１﹒８７％，報６﹒５３元；北水繼續力撐，淨買入９﹒４９億元。

中興跌１﹒５１％，報３２﹒５５元；續遭北水淨沽出，，淨流出金額２﹒９５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １６﹒５２

建設銀行 （００９３９） ９﹒４９

美團點評 （０３６９０） ５﹒８３

工商銀行 （０１３９８） ２﹒３３

安踏體育 （０２０２０） １﹒７６



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －２﹒９５

瑞聲科技 （０２０１８） －１﹒５１

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒１７

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（ｃａ）

