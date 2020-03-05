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即市新聞

05/03/2020 16:31

《美元走勢－羅明立》全球央行救市能否阻止經濟下滑成疑

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒２８　　　１０７﹒１９　　　１０７﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４４　　　１﹒１１２０　　　１﹒１１３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８９　　　１﹒２８６１　　　１﹒２８８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９５７２　　　０﹒９５５５　　　０﹒９５６５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３２　　　７﹒７６８６　　　７﹒７７０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）２月非製造業指數續升至５７﹒３，高於預期的
５４﹒９，並創下一年以來最高。另外，美國２月ＡＤＰ私人企業職位新增１８﹒３萬個，較預
期的１７萬個為佳。美國數據優於預期，早前聯儲局減息的效應，加上民主黨總統提名戰，前任
副總統拜登反超前左翼對手桑德斯，有利股票市場回升，刺激美股反彈過千點。不過新冠肺炎疫
情於美國確診數字急升，美聯儲官員表示疫情可能令經濟放緩一季至半年。
　　加拿大央行昨日（４日）議息，並宣布減息半厘，將指標利率下調至１﹒２５％。央行聲明
指出，新冠肺炎疫情對全球經濟帶來負面影響，估計疫情打擊企業及消費信心，並且遏抑經濟活
動，因此需要調整貨幣措施來支援經濟。隨著澳洲央行、美聯儲及加拿大央行相繼減息，預料其
他主要央行將會跟隨。
　　現時全球央行通過放鬆貨幣政策救市，短線對股市有刺激作用，但能否阻止經濟下滑則成疑
，因疫情的發展才是對供應鏈及未來經濟活動最大的因素，而西方國家的文化習慣未必能做到中
國式的堵截手段，對疫情不樂觀。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１０００　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒６６００　　　０﹒６４７０　　　０﹒６６５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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