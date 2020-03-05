《美元走勢－羅明立》全球央行救市能否阻止經濟下滑成疑

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒２８ １０７﹒１９ １０７﹒４８

歐元╱美元 １﹒１１４４ １﹒１１２０ １﹒１１３１

英鎊╱美元 １﹒２８８９ １﹒２８６１ １﹒２８８３

美元╱瑞郎 ０﹒９５７２ ０﹒９５５５ ０﹒９５６５

美元╱港元 ７﹒７７３２ ７﹒７６８６ ７﹒７７０５

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《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）２月非製造業指數續升至５７﹒３，高於預期的

５４﹒９，並創下一年以來最高。另外，美國２月ＡＤＰ私人企業職位新增１８﹒３萬個，較預

期的１７萬個為佳。美國數據優於預期，早前聯儲局減息的效應，加上民主黨總統提名戰，前任

副總統拜登反超前左翼對手桑德斯，有利股票市場回升，刺激美股反彈過千點。不過新冠肺炎疫

情於美國確診數字急升，美聯儲官員表示疫情可能令經濟放緩一季至半年。

加拿大央行昨日（４日）議息，並宣布減息半厘，將指標利率下調至１﹒２５％。央行聲明

指出，新冠肺炎疫情對全球經濟帶來負面影響，估計疫情打擊企業及消費信心，並且遏抑經濟活

動，因此需要調整貨幣措施來支援經濟。隨著澳洲央行、美聯儲及加拿大央行相繼減息，預料其

他主要央行將會跟隨。

現時全球央行通過放鬆貨幣政策救市，短線對股市有刺激作用，但能否阻止經濟下滑則成疑

，因疫情的發展才是對供應鏈及未來經濟活動最大的因素，而西方國家的文化習慣未必能做到中

國式的堵截手段，對疫情不樂觀。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１８０ １﹒１０００ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒６６００ ０﹒６４７０ ０﹒６６５０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

