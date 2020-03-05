九倉置業全年純利跌７８％至３９億，派第二次中期息０﹒９３元

《經濟通通訊社５日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至去年１２月底止全年業績，

純利３９﹒２８億元，按年跌７８％，每股基本盈利１﹒２９元，第二次中期股息每股０﹒９３

元。根據股息分派政策，２０１９年度股息總額減少３％。

期內，綜合收入減少３％至１６０﹒４３億元，營業盈利跌不足１％至１２７﹒１１億元。

基礎淨盈利減少３％至９７﹒９１億元。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

