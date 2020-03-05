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即市新聞

05/03/2020 16:41

港鐵：疫情及社會事件對首２月經常性業務淨利潤影響達１３億元

　　《經濟通通訊社５日專訊》港鐵（０００６６）公布２０１９年全年業績。行政總裁金澤培
在業績報告中表示，在多個不明朗因素下，例如主要經濟體增長放緩、環球地緣政局不明、以及
香港持續公眾活動和新型冠狀病毒疫情爆發等，全球和本地經濟的前景預期將面臨重重挑戰。在
這些不明朗因素下，尤其是近期的新型冠狀病毒疫情爆發，公司多項業務均受到了嚴重影響。

＊屯馬線一期對２０２０年的財務表現幫助不大＊

　　他指，今年首兩個月，集團在香港客運業務的鐵路和巴士總乘客量按年跌３４％，主要來自
新型冠狀病毒疫情的影響及公眾活動的後續影響。剛通車的屯馬線一期所帶來的客量增長輕微，
因此對２０２０年的財務表現幫助不大。

＊車站零售和物業租賃業務表現將倒退＊

　　車站零售和物業租賃業務方面，他指，鑑於香港公眾活動及近期疫情，預料業務表現將會倒
退，租金收入亦將面對下調壓力。位於「日出康城」的商場「ＴｈｅＬＯＨＡＳ康城」，仍然預
期於２０２０年下半年開業，但由於新型冠狀病毒疫情影響，預租情況較預期放緩。
　　金澤培指，根據初步估算，疫情及香港公眾活動的後續影響對集團經常性業務淨利潤在今年
首兩個月的財務影響預計約為１３億元。疫情爆發對業務影響預期將會持續一段時間，但其影響
的確切時間及規模難以預測，需視乎情況發展而定。集團已採取多項成本控制措施以減低當前挑
戰所引致的財務影響。（ｓｋ）

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