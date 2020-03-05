《經濟通通訊社５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）預期截至２０１９年１２月３１日止
年度，集團將錄得純利約２２００萬－３２００萬元人民幣，而２０１８年同期則錄得虧損約２
﹒８１億元人民幣。
集團解釋，轉虧為盈主要由於中國醫藥行業於２０１７及２０１８年執行「兩票制」，集團
已完成對銷售渠道及營銷網絡的重建及重新開發，因此，與２０１９年上半年度的情況一致，集
團期內的銷售及經銷開支較同期整體減少；及集團已償還很大部份於同 期存在的計息銀行借款
，故期內的財務成本較同期減少。（ｊｏ）
05/03/2020 17:47
【企業盈喜】興科蓉醫藥料去年扭虧為盈，最多賺３２００萬人民幣
《經濟通通訊社５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）預期截至２０１９年１２月３１日止
年度，集團將錄得純利約２２００萬－３２００萬元人民幣，而２０１８年同期則錄得虧損約２
﹒８１億元人民幣。
集團解釋，轉虧為盈主要由於中國醫藥行業於２０１７及２０１８年執行「兩票制」，集團
已完成對銷售渠道及營銷網絡的重建及重新開發，因此，與２０１９年上半年度的情況一致，集
團期內的銷售及經銷開支較同期整體減少；及集團已償還很大部份於同 期存在的計息銀行借款
，故期內的財務成本較同期減少。（ｊｏ）
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