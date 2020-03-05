《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述業內消息人士透露，由於新冠肺炎爆發，中石油
（００８５７）（滬：６０１８５７）已就天然氣進口宣布遭遇不可抗力，包括液化天然氣
（ＬＮＧ）和管道天然氣。
消息指，中石油約４０％的天然氣來自進口，但其中大約７０％的進口天然氣是通過管道來
自中亞、緬甸和俄羅斯，其餘則通過液化天然氣進口。知情人士指，削減供應將按比例分配到各
個供應商身上，但液化天然氣供應商受到的影響，沒有管道天然氣供應商那機大。
據報，中石油要求將一些船貨推至第三季。（ｃｌ）
05/03/2020 18:13
【新冠肺炎】消息：中石油因疫情就天然氣進口宣布遭遇不可抗力
《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述業內消息人士透露，由於新冠肺炎爆發，中石油
（００８５７）（滬：６０１８５７）已就天然氣進口宣布遭遇不可抗力，包括液化天然氣
（ＬＮＧ）和管道天然氣。
消息指，中石油約４０％的天然氣來自進口，但其中大約７０％的進口天然氣是通過管道來
自中亞、緬甸和俄羅斯，其餘則通過液化天然氣進口。知情人士指，削減供應將按比例分配到各
個供應商身上，但液化天然氣供應商受到的影響，沒有管道天然氣供應商那機大。
據報，中石油要求將一些船貨推至第三季。（ｃｌ）
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