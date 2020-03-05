《再戰明天》達拉斯儲行總裁講話，美國公布失業率及非農就業人口

《經濟通通訊社５日專訊》明日（６日），達拉斯儲行總裁柯普朗發表講話，美國公布２月

失業率，及非農業就業人口增長。



＊達拉斯儲行總裁柯普朗發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗

發表講話。９：４５ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在外交政策協會主辦的金融服務業晚

宴上領獎並發表講話。９：００ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加明尼蘇達大

學舉辦的活動。

明晚６：００ｐｍ，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾與歐洲理事會主席米歇爾

在歐盟－英國未來關係第一輪談判後會面。５：３０ｐｍ，歐盟執委會貿易執委郝根在會議上就

全球不確定性下的歐盟貿易發表講話。

１０：２０ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯和克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特

參加影子公開市場委員會會議的小組會議。

明日，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和非ＯＰＥＣ國家開第八次部長級會議。



＊美國公布２月失業率，及非農業就業人口增長＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１月零售銷售。月率料由下滑０﹒５％升上持平

。１：００ｐｍ，日本公布１月領先指標，料由９１﹒６下跌至９１﹒１。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布２月失業率，料由５﹒５％升上５﹒６％；就業人口變動料

由上升３﹒５萬降至增長１﹒１萬。

同時，美國公布２月失業率，料維持於３﹒６％。美國２月製造業就業人口跌幅料由１﹒２

萬收縮至３０００。美國１月貿易赤字料由４８９億美元收窄至４６１億美元。美國２月非農業

就業人口增長料由２２﹒５萬下降至１７﹒５萬。

１１：００ｐｍ，加拿大公布２月Ｉｖｅｙ採購經理人指數；美國公布１月批發庫存和批發

貿易。



＊睿富房地產基金和彩星系派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：睿富房地產基金（００６２５）、彩星集團（００６３５

）、彩星玩具（００８６９）、越秀交通基建（０１０５２）和安德利果汁（０２２１８）等。

（ｈｏ）

