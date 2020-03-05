《經濟通通訊社５日專訊》九龍倉置業（０１９９７）主席兼常務董事吳天海於業績網上會
議中表示，受新冠肺炎疫情影響，旗下寫字樓今年空置率料會上升，目前亦難以估計其升幅，因
為寫字樓需求較依賴經濟活力，一旦經濟下行，其需求將會放緩，加上香港甲級寫字樓供應增加
，相信公司今年寫字樓收入將有壓力。
被問及控股公司會德豐（０００２０）提出私有化，未來九置的定位及業務會否有改變時，
吳天海回應說，除非控股權發生變化，否則買或賣對於公司來說都沒有影響，強調九置日常營運
及業務方向都無變。（ｙｗ）
05/03/2020 17:52
吳天海料今年寫字樓收入將受壓，會德豐私有化對九置營運無影響
《經濟通通訊社５日專訊》九龍倉置業（０１９９７）主席兼常務董事吳天海於業績網上會
議中表示，受新冠肺炎疫情影響，旗下寫字樓今年空置率料會上升，目前亦難以估計其升幅，因
為寫字樓需求較依賴經濟活力，一旦經濟下行，其需求將會放緩，加上香港甲級寫字樓供應增加
，相信公司今年寫字樓收入將有壓力。
被問及控股公司會德豐（０００２０）提出私有化，未來九置的定位及業務會否有改變時，
吳天海回應說，除非控股權發生變化，否則買或賣對於公司來說都沒有影響，強調九置日常營運
及業務方向都無變。（ｙｗ）
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