【新冠肺炎】保誠因應疫情加推免費額外保障

《經濟通通訊社５日專訊》保誠宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，再次加推免費額外保障
。
由即日起至４月３０日期間，成功投保任何保誠個人壽險計劃、指定保誠財險個人或團體醫
療住院保單的客戶及其同住的家人員」）均可於今年１２月３１日或之前，享有免費額外１﹒５
萬元的「診斷賠償」。符合有關資格的保誠個人壽險計劃之客戶及其同住的家人亦可於保障期內
享有２０萬元的「身故賠償」。（ｓｋ）
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