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05/03/2020 16:09

【新冠肺炎】創興銀行１０間分行下周起恢復服務

　　《經濟通通訊社５日專訊》創興銀行（０１１１１）宣布，較早前暫停營業的１０間分行，
包括自動櫃員機，將於下星期恢復服務。
　　當中，銅鑼灣分行、鯉魚門分行、佐敦分行、長發村分行、天澤村分行、屯門康麗花園分行
、逸東村分行、太和廣場分行及瀝源村分行，將於下星期一（９日）起恢復服務，而北角分行則
於星期三（１１日）恢復服務。屆時該行全線分行都恢復營業。
　　該行指，分行營業時間為星期一至五上午９時半至下午３時半，星期六上午９時半至中午
１２時。佐敦分行、長發村分行及瀝源村分行於星期六休息。（ｓｋ）

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