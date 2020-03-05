港鐵去年純利按年跌２５﹒５％，末期息０﹒９８元

《經濟通通訊社５日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至去年底止全年純利１１９﹒３２

億元，按年跌２５﹒５％，每股盈利１﹒９４元，派末期息每股０﹒９８元。全年合共派息

１﹒２３元，升２﹒５％。

基本業務利潤１０５﹒６億元，按年跌６﹒２％，符預期。

期內，集團總收入５４５﹒０４億元，按年升１﹒１％；經常性業務利潤４９﹒８億元，按

年跌４４﹒８％。（ｓｋ）



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