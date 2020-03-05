《小傳日記》驚蟄成交旺，疫情盼緩和；魚缸向上闖，十天線升破！

《小傳日記》聽到花旗國民主黨初選由溫和派嘅拜登勝出，隔晚花旗國「孖屐」即刻抽升逾

千點，道指更創有史以嚟第二大單日點數升幅。亞洲今日（５日）呢邊都跟住飛高高，日經都升

返上二萬一點。外圍大反彈，港股唔跟足都要畀面升一升，加上今日係中國人傳統節氣「驚蟄」

，春回大地，萬物更新，所以魚缸表現都醒神返，高開１２６點，之後國家主席習大大開聲話要

加快大防疫同要求盡快復工，而且近期人仔急急升，疫情感染人數減少，所以恆指之後逐步上揚

，升破十天線（２６６０８點），午後最多抽高５８３點，高見２６８０５點，其中都係由大隻

藍戰士ＡＩＡ（０１２９９）同ＱＱ（００７００）帶頭，為恆指貢獻１８４點，最終恆指收報

２６７６７點，升５４５點或逾２巴仙，主板成交１３２６﹒２８億銀漲近兩成。國企指數報１

０７２８點，升２０６點或近２巴仙。

神州Ａ場表現唔錯，大家都預期以消費為主嘅白馬股都會繼續領漲「孖屐」，上證綜指報

３０７１點，升６０點或近２巴仙；深證成份指數報１１７１１點，升２１８點點或近２巴仙。

兩市合共成交１１７１９億人仔。

睇返大隻藍戰士，大家今日都狀態大勇，大象（００００５）低位反彈近１巴仙，報

５１﹒８銀；生發發（００３８８）踢高近２巴仙，報２５９﹒６銀；ＱＱ跳起逾３巴仙，報４

０６﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）飆逾３巴仙，報７７﹒６５銀。



＊高盛好正面火鍋佬升仙，人仔猛咁升食品認真勁＊



神州開始逐步復工，大家匿埋係屋企咁耐，係時候出街打個邊爐，涮下牛肉啦！雖然仲係有

風險，但高盛維持呷哺呷哺（００５２０）「買入」評級，「他屐」睇１１銀，今日股價都飛起

１巴仙，報８﹒２銀。其他餐飲股都跟升，頤海國際（０１５７９）升近８％，報５９﹒７５銀

；大家樂（００３４１）走高逾升１巴仙，報１７﹒２４銀；海底撈（０６８６２）高收逾６巴

仙，報３４﹒５５銀；九毛九（０９９２２）升近４巴仙，報９﹒７１銀。

人仔呢幾日好好鑊氣，因為花旗國突然宣布減息半厘，令到資金走返去人仔度，呢九日在岸

人仔幾乎升左一千點子，最受惠梗係食品佬，中國旺旺（００１５１）漲近２巴仙，報６﹒３３

銀；統一企業（００２２０）升逾２巴仙，報８﹒５９銀；華潤啤酒（００２９１）飆逾半成，

報３９﹒６５銀；康師傅（００３２２）抽高近２巴仙，報１４﹒７６銀；蒙牛乳業（０２３１

９）漲近４巴仙，報２９﹒６銀。



＊手機股翻生瑞聲顯著攀，鐵塔中興差移動笑哈哈＊



唔單止魚缸有個反彈，手機股都係。瑞聲（０２０１８）明明噚日５０銀關口危危乎，但今

日竟然翻生，飆升逾５巴仙，一舉成為最佳藍戰士，收報５３﹒１銀。除咗話蘋果據報門市

ｉＰｈｏｎｅ換貨產品供應緊缺，反映需求都唔算太曳外，匯證份ｒｅｐｏｒｔ都具舉足輕重作

用。近期唱好瑞聲嘅大行真係少之有少，但匯證認為佢估值吸引，仲話而家係入貨良機，缸友梗

係跟風掃貨，全日成交較過去五日平均大增近三成六。舜宇（０２３８２）日前都已經獲匯證祝

福架喇，今日都ｋｅｅｐ到升勢，走高近３巴仙，至１３２銀。丘鈦（０１４７８）跟升近６巴

仙，報１１﹒９４銀。信利（００７３２）２月營業淨額升約兩成四，股價彈高近４巴仙，至１

﹒０７銀。

呀爺又撐５Ｇ，話要加快５Ｇ網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，不過，又唔係隻隻

都可以落鑊炒喎！京信通信（０２３４２）早段承接上日尾市升勢，高見３﹒８３銀，升幅達半

成，但之後腳仔軟，倒跌近１巴仙收市，報３﹒６２銀。中興（００７６３）連日遭北水掟貨，

過去五日滬深兩路嘅北水淨沽出逾４億貨，缸友避之則吉，股價低收近２巴仙，報３２﹒５５銀

。至於鐵塔（００７８８），今朝市前有大手上板，傳被中石油集團折讓２巴仙賣股，每股作價

１﹒９５銀，全日股價都勒住勒住，收市報喺１﹒９７銀，跌１巴仙，守到拋售價都算係咁。反

而電訊股仲可以跑贏，中移動（００９４１）隨市彈近２巴仙，至６２﹒５銀。聯通（００７６

２）拍住上，收高近２巴仙，報６﹒２８銀。中電信（００７２８）跟升１巴仙，至２﹒９８銀

。



＊藍籌內房揚時代績前強，物管展雄風永升再前衝＊



噚日叻仔嘅神州磚頭今日就明顯無咁強，三隻內房藍籌方面，潤地（０１１０９）同中海外

（００６８８）齊齊收升約１巴仙，分別報３８﹒３銀同２７﹒５５銀。碧桂園（０２００７）

就升唔夠半巴仙，報１０﹒９銀。不過，時代中國（０１２３３）２月銷售額挫六成半，但唔知

係咪憧憬佢兩日後放榜嘅業績，股價不跌反升，收高近３巴仙，報１５﹒８２銀。花樣年（０１

７７７）２月銷售額僅跌兩成三，收報１﹒８銀，抽高４巴仙。

物管佬就更加有睇頭啦！深圳對物管嘅補貼開始申請，加上繼續憧憬其他內房分拆物管上市

，一齊做大個餅，物管股點會唔ｈａｐｐｙ？日前發盈喜嘅永升生活服務（０１９９５）勁彈逾

８巴仙，至８﹒４７銀。龍頭碧桂園服務（０６０９８）不禁示弱，衝高逾４巴仙，報３２﹒１

銀。雅生活服務（０３３１９）下周一（９日）起獲納入港股通，缸友提前入貨，股價高收近半

成，報３７﹒４銀。半新股時代鄰里（０９９２８）就破頂，收報６﹒９５銀，踢高近７巴仙。

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