【新冠肺炎】施羅德：病毒疫情擴散全球，帶來更多不明朗因素

《環富通基金頻道５日專訊》施羅德投資評論員及特許財務分析師Ａｎｄｒｅｗ

Ｒｙｍｅｒ表示，ＣＯＶＩＤ－１９冠狀病毒的擴散已對環球經濟增長前景帶來新的不明朗因素

，並導致金融市場大幅波動。

該行綜合施羅德投資多位資深經濟師及基金經理的觀點，對疫情的主要觀察進行分析如下

。

直至目前為止的影響由於早前有跡象顯示中國的感染率已經見頂，金融市場市場的反應一直

都較為平淡。然而，近期韓國、伊朗及意大利等國家的確診病例加速增長，市場擔憂病毒的影響

有可能會遠超出市場最初的估計。下方的第一幅圖顯示了股市在疫情下所受的影響，而第二幅圖

則反映出債券需求持續上升。上述的改變導致孳息率下降及價格上升。



＊病毒疫情擴散全球，帶來更多不明朗因素＊



也許當前最逼切的問題是病毒擴散的程度以及美國是否會受到牽連。

施羅德投資首席經濟師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，受病毒影響，世界經濟的復甦在亞洲受

阻。由於供應鏈受到干擾，相關影響已波及世界經濟。世界其他地區出現的病毒疫情亦帶來更多

不明朗因素。

市場原以為病毒在第二季度受控後，一切便會回復正常。然而，這種假設已需要作出調整。

而由於人們的謹慎態度仍將維持一段時間，消費開支及經濟活動方面所受的影響或會持續。近期

的拖累已足以令日本及意大利等經濟體系陷入衰退。

疫情在全球各地爆發的風險已經上升。受感染的人有可能在無徵狀的情況下傳播病毒，從而

令檢測、隔離及控制變得更為困難。這顯然會為經濟活動構成更大下行風險，若美國亦無法幸免

的話，情況將會更為嚴峻。

大部分世界貿易是以海運作為運輸方式。中國港口的貨物囤積量已上升，若此情況持續加劇

，環球貿易總量及總值有可能會下跌。就此而言，包括大部分亞洲國家、澳洲和歐洲在內的貿易

主導經濟體系或會感受到寒意。

波羅的海交易所的海岬型船隻指數（一項追蹤環球船運狀況的指標，涵蓋因為噸位過重而無

法通航的船隻，是波羅的海乾散貨指數的組成部份）於本月初有史以來首次跌至負數。

對亞洲的影響

亞洲（日本除外）股票投資主管Ｔｏｂｙ Ｈｕｄｓｏｎ表示，在受影響的市場中，經濟影

響將會最先反映在與旅遊、出行、線下娛樂及非必需品零售相關的行業。由於員工有可能因為隔

離防疫措施而無法回到工作崗位，製造業的物流輸送在短期內將受到影響，一些供應鏈或會因此

面臨挑戰。普遍而言，大量不明朗因素或會對消費者及企業信心造成負面影響，從而影響到消費

及投資決定。



＊為可能出現的大幅波動作好準備＊



首席投資總監及多元化資產投資環球主管Ｊｏｈａｎｎａ Ｋｙｒｋｌｕｎｄ表示，在冠狀

病毒的感染率見頂之前，控制病毒傳播的措施將顯著抑制經濟活動。市場亦需要消化供應鏈受阻

對企業盈利的潛在影響。投資者需要為未來幾周有可能出現的大幅波動作好準備，但現時市場上

可用於投資的流動資金充裕。當然，由於債券孳息率仍然極低，股市的收益或會較為吸引。

（ｈｏ）

