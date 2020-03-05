《投資特寫－陳宇昕》疫情衝擊短暫，環球股票仍具價值

《投資特寫》新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）肺炎疫情肆虐，尤其是當疫情擴散到亞洲

以外地區，市場氣氛更進一步轉差，今年首兩個月，基本上所有主要股票市場均錄得虧損，美國

１０年期國債息亦在投資者蜂擁避險資產的情況下跌至歷史新低。加上聯儲局本周宣布突然減息

，市場亦普遍預期低息環境將持續。

疫情對環球首季經濟增長的潛在衝擊非常大，除了中國的經濟活動短期陷入停頓外，全球供

應鏈、貿易及旅遊亦受到嚴重影響，尤其是疫情發展目前其實仍不明朗。

我們認為，即使在疫情受控的前提下，亦會對環球首季經濟增長構成０﹒５％的負面衝擊，

其中，約一半是由於中國增長受影響所致，餘下一半則是由中國的貿易夥伴及環球旅遊業來承擔

，但還有更多的間接衝擊將緊隨其後。

以環球供應鏈為例，全球工業企業平均有１０至１５％的生產及銷售來自中國，而工人、貨

物等的流動及運輸現時正受制於旅遊管制。監管亦造成了一定影響，工廠或需要當局批準才能重

新復工。

不過，由於農曆新年的關係，中國企業普遍先累積了一定庫存，這有助於彌補因疫情而停頓

的部分產能。

除了供應方面，投資者亦需要留意疫情對需求的影響。我們預期今年第一季甚至是第二季的

銷售數字，將會遠遠低於去年同期水平。其中，耐用品如家電及機械的銷售在這種暫時性衝擊下

會被延遲，但非必需消費品如服飾等則可能面對完全喪失該段時間銷售的風險。

現時看來，今個季度的消費需求應會回落，但工業需求暫時仍然維持穩健。

至於市場形勢方面，在這種短線恐慌時期，反而是有助投資者重新聚焦於基本因素，我們認

為投資者將會較偏好那些現金流預見度較高的公司，可望減低資產價格波動。

環球股票而言，依然具投資價值，主要是受惠於財政刺激及利率將會維持低位較長時間，如

近日聯儲局突然宣布減息半厘，我們預期由於普遍資產收益率低迷的緣故，資金將會流向股票收

益。周期性股份如能源企業則仍有機會被進一步拋售，尤其是國際油價在中國需求減緩的情況下

已經步入熊市，全球能源企業的盈利將會受壓。

未來數月將會是評估由疫情所帶來的經濟衝擊的關鍵時刻，現階段我們相信負面影響會相對

短暫，新冠肺炎或會如非典肺炎一般在夏季緩和，從而帶動經濟數據回穩，中國當局的政策亦將

利好市場與實體經濟。《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師 陳宇昕》

