《「香」講積金－香敏華》強積金的「性價比」

《「香」講積金》很多人在購物時，都會化身成為「格價專員」。除了比較產品的價格外，

也比較產品的性能、品質、材料等，務求用最低的價錢，買到最高性能的產品。「性價比」這個

詞近年非常普遍，可解釋為商品的性能、配置等與其價格所形成的比率。我們選購汽車、手機或

電腦產品時，很多時都會考慮「性價比」；選擇強積金計劃，「性價比」又是否可以派上用場？

強積金的「性價比」，是指強積金成分基金表現相對費用的比率。筆者認為，對於強積金供

應商而言，這個比率或許反映成本效率，比率愈高代表效率愈高。假設基金Ａ過去１０年年率化

回報為６％，基金開支比率（費用）為１％，基金表現相對費用的比率為６；而基金Ｂ過去１０

年年率化回報同為６％，基金開支比率（費用）為１﹒５％，基金表現相對費用的比率為４。相

比之下，基金Ａ的「性價比」較高，反映用較低的費用，便可爭取同樣的回報，成本效率較高。



＊基金表現與收費的相關性不大＊



但筆者認為，對於強積金投資者而言，這個強積金的「性價比」意義不大。一般來說，我們

衡量「性價比」是基於認為產品性能愈高，價格便愈高，兩者是有一定正比關係的。但筆者上期

已表示，強積金基金表現與收費的相關性不大，認為作出強積金決策時，不應偏重考量於收費水

平。故此，比較不同強積金成分基金表現相對費用的「性價比」，參考價值有限。事實上，強積

金供應商或積金局比較平台所公布的基金表現均為扣除費用後的表現，費用高低已在回報反映。

畢竟，強積金投資者追求的並非相對的「性價比」，而是絕對的回報。舉一個簡單例子，基

金Ｃ過去１０年年率化回報為５％，基金開支比率（費用）為１％，基金表現相對費用的比率為

５；而基金Ｄ過去１０年年率化回報為８％，基金開支比率（費用）為２％，基金表現相對費用

的比率為４。相比之下，基金Ｃ的「性價比」較高，但基金Ｄ的絕對回報較高，才是投資者所追

求的。



＊夏普比率：衡量收益相對風險指標＊



若論「性價比」，強積金投資者可以考慮回報相對風險的比率。諾貝爾經濟學獎得主威廉夏

普（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｓｈａｒｐｅ）於上世紀６０年代創立了夏普比率（Ｓｈａｒｐｅ

Ｒａｔｉｏ），自此廣受投資者應用作為衡量收益及風險參考指標。夏普比率的計算方法是將基

金的額外回報（基金回報減無風險回報）除以標準差。假設某基金的額外回報為１０％，標準差

為５％，夏普比率為２，即代表基金每承受１個單位的風險，就可獲得２個單位的額外回報。故

理論上，夏普比率愈大，基金的「性價比」愈高。投資者在比較夏普比率時，宜在同時段以同類

型基金比較才具價值。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

