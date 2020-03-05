《積金攻略－梁潘月寶》投資年期影響表現，預設投資策略值得考慮

《積金攻略》積金局最近派發了２０１９年強積金「成績表」，截至去年年底，強積金淨資

產值９６９４﹒５５億港元，扣除費用及收費後，年度淨回報達１２﹒２％；而自２０００年年

底推出ＭＰＦ計畫以來計算，年率化回報為４﹒１％，遠遠跑贏同期年率化通脹的１﹒９％。

不過，細看六大基金種類的表現，長線而言卻非個個能夠跑贏通脹，只得股票基金、混合資

產基金，以及債券基金做得到；當中，表現最好的是股票基金，年率化回報達５﹒０％，混合基

金也有４﹒３％，債券基金則為２﹒６％。

其實，以過去一年表現計，表現最好的，亦是股票基金，年率化回報高達１６﹒７％；緊隨

其後的是混合資產基金，回報也有１４﹒７％，在六大基金種類中，只得這兩個類別的回報超過

１０％。

然而，回報高，代表風險亦高。因此，上述數據反映投資年期長，股票基金佔比應較高；相

反，投資年期愈短，股票基金佔比便應較低，而這正是預設投資策略（ＤＩＳ）的概念。

ＤＩＳ的特色正是「隨齡降險」，實質操作是採用兩個混合資產基金，一個是「核心累積基

金」，當中約６０％投資於風險較高的資產（主要為環球股票），其餘為風險較低的資產（主要

為環球債券）；一個是「６５歲後基金」，當中約２０％投資於風險較高的資產（主要為環球股

票），其餘為風險較低的資產（主要為環球債券）。５０歲前，選擇了ＤＩＳ的ＭＰＦ帳戶內的

資金，將全數投放在「核心累積基金」，以享受長線而言較高風險資產帶來的較高回報；到５０

至６４歲，便以每年大約６﹒７％的速度，減少「核心累積基金」的投放，轉到「６５歲後基金

」；到６５歲，就１００％全部是「６５歲後基金」了，即８０％投放在風險較低的資產，以避

風險。

除了「隨齡降險」，ＤＩＳ另一個特色是兩個成分基金可收取的費用及開支，均設有上限－

－管理費用（包括受託人及投資經理等的費用）不可高於基金每年淨資產值的０﹒７５％，經常

性實付開支（包括年度審計費、印刷費及郵資等）則不可高於基金每年淨資產值的０﹒２％，遠

遠低於股票基金及混合資產基金去年的基金開支比率（ＦＥＲ），平均分別為１﹒５２％及

１﹒５１％，最高分別更達２﹒２２％及１﹒９７％。

回顧一年期年率化回報，「核心累積基金」最高達到１１﹒７％，最低則至８﹒３４％；

「６５歲後基金」則由７﹒８０％至９﹒２４％不等，表現不俗。難怪愈來愈多帳戶選擇ＤＩＳ

或投資於「預設投資」成分基金，截至去年９月，達２０９﹒３萬個。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

