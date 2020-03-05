  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/03/2020 16:14

Ａ股急漲，港股全日飆５４５點收２６７６７重上十天線

　
　　《經濟通通訊社５日專訊》美國前副總統拜登在在民主黨的「超級星期二」初選中取得勝利
，為市場掃除不明朗因素，而環球央行亦開始陸續減息，加拿大央行公布減息５０個基點，隔晚
美股三大指數集體反彈４％，帶動港股今早高開１２６點報２６３４８點。重磅股普遍造好，其
中騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）更是推動港股愈升愈有。Ａ股午後升勢增強，因疫
情放緩及憧憬寬鬆政策，內需股跑出，港股最高見２６８０５點，飆５８３點，重上十天線（約
２６６２１）。最終港股收報２６７６７點，升５４５點或升２﹒０８％，主板成交
１３２６﹒２８億元，較上日大增１９﹒５％。國企指數報１０７２８點，升２０６點或升
１﹒９６％。
　　Ａ股兩市同樣造好，上證綜合指數報３０７１點，升６０點或升１﹒９９％。深證成份指數
報１１７１１點，升２１８點或升１﹒９０％。兩市合計成交１１７１９﹒６６億元人民幣多
１８﹒１％，成交再破萬億。
　　重磅股方面，騰訊控股（００７００）漲３﹒１％，報４０６﹒２元；友邦保險
（０１２９９）抽升３﹒４６％，報７７﹒６５元；港交所（００３８８）揚１﹒７２％，報
２５９﹒６元；中國平安（０２３１８）走高２﹒３６％，報８９﹒０５元；建設銀行
（００９３９）升１﹒８７％，報６﹒５３元。

＊疫情放緩人幣走強，食品股回勇＊

　　中國境內新冠肺炎疫情顯著放緩，加上人民幣持續走強，今日人幣中間價升１１１點子，報
６﹒９４０３，為２月３日以來逾一個月新高，刺激食品股回勇。其中，高盛唱好呷哺呷哺
（００５２０）前景，全日彈１﹒４９％，報８﹒２元。海底撈（０６８６２）漲６﹒４７％，
報３４﹒５５元；華潤啤酒（００２９１）抽升５﹒５９％，報３９﹒６５元；中國旺旺
（００１５１）揚２﹒２６％，報６﹒３３元；青島啤酒（００１６８）升６％，報４３﹒３元

　　農業農村部近日發布關於擴大農村勞動力就業促進農民增收的通知，支持生豬、肉牛、肉羊
、家禽等規模化養殖。Ａ股多隻豬肉相關股漲停，港股豬肉股亦跟升。萬洲國際（００２８８）
漲４﹒１９％，報８﹒４５元；中糧肉食（０１６１０）升３﹒２４％，報２﹒２３元；雨潤食
品（０１０６８）急飆１０﹒１５％，報０﹒７６元；惠生國際（０１３４０）走高５﹒４３％
，報０﹒０９７元；普甜食品（０１６９９）企穩，報０﹒２７元。
　　市場氣氛回暖，中港股市造好，加上內地第三批公募基金投顧業務試點亦會在近日出爐，中
資券商股普漲。東方證券（０３９５８）抽升４﹒３４％，報４﹒８１元；海通證券
（０６８３７）漲３﹒４６％，報８﹒９８元；廣發証券（０１７７６）升３﹒７６％，報
９﹒９４元；國泰君安（０２６１１）走高３﹒７９％，報１４﹒２６元。中信建投証券
（０６０６６）被納入富時中國Ａ５０指數，全日飆８﹒３６％，報７﹒９１元。

＊瑞聲隨蘋果急彈，冠藍籌股榜首＊

　　隔晚美股急彈，蘋果股價反彈近半成，本港相關手機設備股亦有追捧。其中，瑞聲
（０２０１８）獲匯證將投資評級由「持有」升至「買入」，全日急漲５﹒０４％，報５３﹒１
元，為全日表現最好藍籌。瑞信下調舜宇光學（０２３８２）目標價，但維持「跑贏大市」評級
，走高２﹒８％，報１３２元。丘鈦科技（０１４７８）亦抽升５﹒６６％，報１１﹒９４元；
比亞迪電子（００２８５）升３﹒１％，報１５﹒２８元；通達集團（００６９８）漲
　　上日（４日）中央政治局常務委員會會議強調，復工復產與擴大內需結合起來，加快５Ｇ網
絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，中資電訊上揚。中國移動（００９４１）揚１﹒７９％
，報６２﹒５元；中國聯通（００７６２）漲１﹒６２％，報６﹒２８元；中國電信
（００７２８）升１﹒０２％，報２﹒９８元；而中國鐵塔（００７８８）則跌１﹒０１％，報
１﹒９７元；京信通信（０２３４２）軟０﹒５５％，報３﹒６２元。
　　據內地媒體報道，深圳疫情期間的物業企業補貼申請發放工作已全面開展，物管股繼續應聲
彈高。永升生活服務（０１９９５）飆８﹒５９％，報８﹒４７元；時代鄰里（０９９２８）走
高６﹒６％，報６﹒９５元；奧園健康（０３６６２）升５﹒３５％，報８﹒６７元；保利物業
（０６０４９）漲４﹒６３％，報７０﹒０５元；雅生活服務（０３３１９）抽升４﹒９１％，
報３７﹒４元。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道05/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：落實降息後內房料回吐
FOCUS05/03/2020
【FOCUS】減息大合唱高歌猛進 下一隻黑天鵝「大通脹」?
國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金