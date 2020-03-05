Ａ股急漲，港股全日飆５４５點收２６７６７重上十天線



《經濟通通訊社５日專訊》美國前副總統拜登在在民主黨的「超級星期二」初選中取得勝利

，為市場掃除不明朗因素，而環球央行亦開始陸續減息，加拿大央行公布減息５０個基點，隔晚

美股三大指數集體反彈４％，帶動港股今早高開１２６點報２６３４８點。重磅股普遍造好，其

中騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）更是推動港股愈升愈有。Ａ股午後升勢增強，因疫

情放緩及憧憬寬鬆政策，內需股跑出，港股最高見２６８０５點，飆５８３點，重上十天線（約

２６６２１）。最終港股收報２６７６７點，升５４５點或升２﹒０８％，主板成交

１３２６﹒２８億元，較上日大增１９﹒５％。國企指數報１０７２８點，升２０６點或升

１﹒９６％。

Ａ股兩市同樣造好，上證綜合指數報３０７１點，升６０點或升１﹒９９％。深證成份指數

報１１７１１點，升２１８點或升１﹒９０％。兩市合計成交１１７１９﹒６６億元人民幣多

１８﹒１％，成交再破萬億。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）漲３﹒１％，報４０６﹒２元；友邦保險

（０１２９９）抽升３﹒４６％，報７７﹒６５元；港交所（００３８８）揚１﹒７２％，報

２５９﹒６元；中國平安（０２３１８）走高２﹒３６％，報８９﹒０５元；建設銀行

（００９３９）升１﹒８７％，報６﹒５３元。



＊疫情放緩人幣走強，食品股回勇＊



中國境內新冠肺炎疫情顯著放緩，加上人民幣持續走強，今日人幣中間價升１１１點子，報

６﹒９４０３，為２月３日以來逾一個月新高，刺激食品股回勇。其中，高盛唱好呷哺呷哺

（００５２０）前景，全日彈１﹒４９％，報８﹒２元。海底撈（０６８６２）漲６﹒４７％，

報３４﹒５５元；華潤啤酒（００２９１）抽升５﹒５９％，報３９﹒６５元；中國旺旺

（００１５１）揚２﹒２６％，報６﹒３３元；青島啤酒（００１６８）升６％，報４３﹒３元

。

農業農村部近日發布關於擴大農村勞動力就業促進農民增收的通知，支持生豬、肉牛、肉羊

、家禽等規模化養殖。Ａ股多隻豬肉相關股漲停，港股豬肉股亦跟升。萬洲國際（００２８８）

漲４﹒１９％，報８﹒４５元；中糧肉食（０１６１０）升３﹒２４％，報２﹒２３元；雨潤食

品（０１０６８）急飆１０﹒１５％，報０﹒７６元；惠生國際（０１３４０）走高５﹒４３％

，報０﹒０９７元；普甜食品（０１６９９）企穩，報０﹒２７元。

市場氣氛回暖，中港股市造好，加上內地第三批公募基金投顧業務試點亦會在近日出爐，中

資券商股普漲。東方證券（０３９５８）抽升４﹒３４％，報４﹒８１元；海通證券

（０６８３７）漲３﹒４６％，報８﹒９８元；廣發証券（０１７７６）升３﹒７６％，報

９﹒９４元；國泰君安（０２６１１）走高３﹒７９％，報１４﹒２６元。中信建投証券

（０６０６６）被納入富時中國Ａ５０指數，全日飆８﹒３６％，報７﹒９１元。



＊瑞聲隨蘋果急彈，冠藍籌股榜首＊



隔晚美股急彈，蘋果股價反彈近半成，本港相關手機設備股亦有追捧。其中，瑞聲

（０２０１８）獲匯證將投資評級由「持有」升至「買入」，全日急漲５﹒０４％，報５３﹒１

元，為全日表現最好藍籌。瑞信下調舜宇光學（０２３８２）目標價，但維持「跑贏大市」評級

，走高２﹒８％，報１３２元。丘鈦科技（０１４７８）亦抽升５﹒６６％，報１１﹒９４元；

比亞迪電子（００２８５）升３﹒１％，報１５﹒２８元；通達集團（００６９８）漲

上日（４日）中央政治局常務委員會會議強調，復工復產與擴大內需結合起來，加快５Ｇ網

絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，中資電訊上揚。中國移動（００９４１）揚１﹒７９％

，報６２﹒５元；中國聯通（００７６２）漲１﹒６２％，報６﹒２８元；中國電信

（００７２８）升１﹒０２％，報２﹒９８元；而中國鐵塔（００７８８）則跌１﹒０１％，報

１﹒９７元；京信通信（０２３４２）軟０﹒５５％，報３﹒６２元。

據內地媒體報道，深圳疫情期間的物業企業補貼申請發放工作已全面開展，物管股繼續應聲

彈高。永升生活服務（０１９９５）飆８﹒５９％，報８﹒４７元；時代鄰里（０９９２８）走

高６﹒６％，報６﹒９５元；奧園健康（０３６６２）升５﹒３５％，報８﹒６７元；保利物業

（０６０４９）漲４﹒６３％，報７０﹒０５元；雅生活服務（０３３１９）抽升４﹒９１％，

報３７﹒４元。（ｆｚ）

