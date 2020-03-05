《股金豐采－涂國彬》美聯儲提早降息，全球資產添波動

《股金豐采》新型冠狀肺炎在全球範圍蔓延，擔憂情緒加深，引發投資者對全球央行救市的

憧憬。

鮑威爾在上周五（２８日）就發表講話，為降息打開大門，令３月ＦＯＭＣ會議有行動的概

率大大提升，美股一度受到提振收窄跌幅，三大指數在３月２日大幅反彈。市場和特朗普都在期

待美聯儲儘快降息，而這在３月３日晚間突然成真了。就在Ｇ７財長及央行行長會議結束後數小

時，鮑威爾就在緊急宣布減息０﹒５厘，是２００８年金融海嘯以來首次在議息會議之外做出緊

急減息行動。



＊恐未安撫市場＊



不過市場並沒有因此大漲，投資者見到鮑威爾突然減息，反而更加擔心經濟前景，因為歷次

緊急調整利率都是經濟或金融市場遭遇嚴重衝擊，包括２００１年科網泡沫爆破和２００８年金

融海嘯，不禁讓投資者聯想到是否在美聯儲預判裏，這一次疫情也會像之前幾次金融危機一樣。

其實不光是美聯儲，這次大到國家政府或央行，小到企業或各組織機構，都調低了經濟預期和盈

利前景，主要央行包括日央行、歐央行、英央行和加拿大聯儲等減息的預期非常高，澳聯儲已經

在本周二（３日）宣布了減息，可見問題的嚴重性。大家美聯儲等待進一步刺激政策，有聲音認

為３月１７－１８日的會議還將再減息一次。特朗普當然也不滿意，要求美聯儲減更多。



＊美股跌勢不止＊



風險資產有支持，但暫時有限。受到意外減息影響，道指一度走高，高見２７０８４﹒５９

，但很快轉跌，挫２﹒９４％。標普和納指也衝高回落。美聯儲減息的決定給油價帶來一些利好

，但紐油在３月３日僅高見４８﹒６６美元。本周油市一個非常重要的因素將落地，即

ＯＰＥＣ＋決定。雖然減產預期非常高，俄羅斯這方還是有較大不確定性，油價最終收窄漲幅，

升０﹒９２％。

美匯指數延續近日的跌勢，隔夜低見９６﹒９７９，最終連跌第四日，挫０﹒２１％至

９７﹒１５３。大部分非美貨幣繼續反彈。雖然歐央行大概率也將在３月１２日的會議中宣布降

息，歐元趁著美元調整走高半個月，不過目前遇阻１﹒１２。澳元在宣布減息後不跌反漲，自低

位反彈，昨日升０﹒７２％。英鎊結束四日連跌，反彈０﹒４５％。



＊美債日圓走強＊



避險資產獲得資金追捧。日圓從２月２０日跌穿１１２後開啟反彈，昨日上漲１﹒１１％，

升穿１０８一線。美債價格加速走高，顯示出投資者對經濟的擔憂。１０年期美債收益率跌破

１﹒０％的支持，再創歷史新低至０﹒９０４３％，雖然有收窄部分跌幅，但最終還是跌

１４﹒１２％至０﹒９９９０％。３０年期美債收益率也創歷史新低至１﹒５０４１％。金價經

過上一周的調整，在５０日線找到支持，更重拾上行動能，畢竟避險需求還是重要的支持，同時

美國民主黨超級星期二的重要日子，不確定性也利好黃金。３月３日，現貨金單日上漲逾３％，

重返１６４０美元，短線料繼續有上漲，但不會是單邊上漲，會有震盪調整。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

