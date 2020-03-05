《神州經脈》政治局會議籲復工復產，Ａ場四連升成交重超萬億

《神州經脈》儘管人行連續１３日停逆回購操作，但銀行體系流動性總量充裕，反應在上海

銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）連日下跌，今日３個月Ｓｈｉｂｏｒ更跌至２﹒２９％，

為２０１０年６月以來最低，有助舒緩銀行壓力。在政治局會議「復工復產、重回正軌」的呼聲

下，Ａ場今日錄得四連升，成交再破萬億。

滬綜指開市即出現顯著升幅，盤中升勢擴大，午後升勢繼續，最後在接近全日最高位

３０７１﹒６８點收市，刷新１月２１日以來新高，收升１﹒９９％。深成指、創業板指齊漲

１﹒９％。兩市全日成交１１７２０億元（人民幣．下同），時隔一日後重返萬億元，按日大增

１８﹒１％。



＊今日新聞精選＊



１﹒商務部外貿司司長李興乾表示，中國是國際產業鏈重要環節，與全球經貿聯系極其緊密。隨

著疫情蔓延到全球多個國家，將對全球經濟貿易增長帶來一定壓力，也將對中國造成一定影響。

考慮到每年一季度受春節因素影響，進出口都會出現一定波動，今年加上疫情因素，進出口出現

波動在所難免。但影響是暫時性和階段性的，隨著各項穩外貿政策措施效果顯現，各地企業順利

復工復產，全國進出口已經出現恢復性增長的積極勢頭。



２﹒對於中國是否會上調財政赤字比例以應對疫情，財政部副部長許宏才在新聞發布會回應稱，

財政赤字的確定需要綜合考慮各種因素，並經全國人大審議等法律程序，財政部將按照黨中央、

國務院決策部署，結合疫情形勢，統籌做好相關工作。



３﹒銀保監近日印發《關於加快推進意外險改革的意見》，通過有序推進意外險市場「重在治本

、標本兼治」的各項改革措施，意外險價格扭曲的問題根源將得到徹底解決，市場亂象叢生的局

面將得到根本改變，意外險市場高質量發展的基礎將基本建立。目標到２０２０年底，意外險費

率市場化形成機制基本建立，發展環境持續優化，產品供給更加豐富。到２０２１年底，意外險

費率市場化形成機制基本健全，標準化水平明顯提升，市場格局更加規範有序，服務領域更加廣

泛，廣大群眾更加認可。



４﹒中國電訊設備生產商華為周三（４日）在紐約布魯克林聯邦法院申辯無罪，並稱指控毫無根

據及不公平，主要針對美國檢察官上個月新增提出的欺詐訴訟，指控公司近二十年慣性進行商業

間諜行為。此外，外電引述華為法國市場高層表示，無論法國政府在新的５Ｇ網絡中是否採用華

為的設備，集團都將在法國建立其首個歐洲５Ｇ工廠，這是華為整體策略的一部分。



５﹒據國家衛健委最新通報，３月４日，全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例１３９宗，較上日

（３日）１１９宗的增速略有反彈；湖北新增確診病例１３４宗，即湖北以外地區僅新增５宗；

新增死亡人數３１人，全數來自湖北；新增治癒出院病例２１８９宗，新增疑似病例１４３宗。

截至３月４日，全國累計確診病例８０４０９宗，累計死亡人數突破３千。



６﹒農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，去年全年共發生非洲豬瘟疫情６３起，其中家豬

６０起，野豬３起，而今年目前僅發生了１起，疫情強度同比大幅降低。楊振海還表示，今年全

國還報告了４起野鳥和２起家禽高致病性禽流感疫情，發病強度與近幾年的平均水平基本一致，

經過專家會商與綜合研判，今年高致病性禽流感疫情形勢總體是平穩的。



７﹒日本政府發言人表示，將重新安排中國國家主席習近平訪問具體日期，強調推遲不會影響中

日關係，新國事訪問時間將定於對兩國最恰當的時機，因為兩國現在一致認為要將防止疫情蔓延

作為首要任務。



８﹒商務部外貿司司長李興乾表示，在當前疫情蔓延的情況下，中日韓作為東亞三大重要經濟體

，對本地區及全球經濟增長和繁榮穩定發揮重要影響。商務部將繼續用好三國經貿部長會議及經

濟高官會機制，積極推動三國和區域全方位經貿合作，充分發揮三國產業互補性，提升貿易投資

合作水平，拓展務實合作領域，共同推動ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係）協定如期簽署生效

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