《鍾之日記》全球寬鬆同抗疫，魚缸上衝大成交

《鍾之日記》３月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



為對沖新冠肺炎對經濟帶來的沉重打擊，美國、澳洲、加拿大等國先後宣布減息，不過，率

先發生疫情的中國，人民銀行未見任何操作跟進。官媒《證券時報》今日頭版評論就解畫，中國

早在２月上旬就已採取有效的疫情防控及對沖調控措施，如中期借貸便利（ＭＬＦ）「降息」、

逆回購操作、再貸款再貼現、專項再貸款等，保持流動性合理充裕，文章形容人行才是此輪全球

降息潮的先行者。人行早已作出寬鬆，前期採取的政策舉措見效尚需時日，而美聯儲此番降息後

，中國不急於出盡手中的牌。



＊香江重上十天線，Ａ場成交再破萬億＊＊



美國前副總統拜登在在民主黨的「超級星期二」初選中取得勝利，為市場掃除不明朗因素，

而環球央行亦開始陸續減息，加拿大央行公布減息５０個基點，隔晚美股三大指數集體反彈４％

，帶動港股今早高開１２６點報２６３４８點。Ａ股午後升勢增強，港股最高見２６８０５點，

飆５８３點，重上十天線（約２６６２１）。最終收報２６７６７點，升５４５點或升２％，主

板成交１３２６﹒２８億元，較上日大增１９﹒５％。

騰訊控股（００７００）漲３﹒１％，報４０６﹒２元；友邦保險（０１２９９）抽升３％

；港交所（００３８８）揚１﹒７２％。

在政治局會議「復工復產、重回正軌」的呼聲下，Ａ場今日錄得四連升，成交再破萬億。滬

綜指開市即出現顯著升幅，盤中升勢擴大，最後在接近全日最高位３０７１﹒６８點收市，刷新

１月２１日以來新高，收升１﹒９９％。兩市全日成交１１７２０億元人民幣，時隔一日後重返

萬億元，按日大增１８﹒１％。



＊３個同業拆息近十年低，內銀股強勢反彈＊



人民銀行今日不展開逆回購操作，為連續第１３日停逆回購操作。但銀行體系流動性總量處

於合理充裕水平，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）各期限拆息連日普遍下跌，其中，

３個月Ｓｈｉｂｏｒ跌至２﹒２９％，為２０１０年６月以來近十年最低。

大和發表研究報告認為，隨著國有銀行及股份制銀行的淨息差（ＮＩＭ）在去年第四季維持

在２﹒１２％的穩定水平，淨利息收入增長放緩的情況可能有所改善。

大和覆蓋的內銀股將於３月１８至３０日公布業績，預計去年第四季行業的撥備前利潤

（ＰＰＯＰ）將錄彈性增長，主要由於非利息收入的持續增長。該行維持對銀行行業「中性」評

級，因為預料行業的股本回報率今年將繼續有輕微下跌。行業的首選仍然是工商銀行

（０１３９８）和招商銀行（０３９６８）。

同業拆息持續走低，有助紓緩銀行負債端壓力，內銀股今日顯著造好，招行彈４﹒２％，郵

儲行（０１６５８）亦漲２﹒２％，建行（００９３９）升１﹒９％，交行（０３３２８）升

１﹒４％，工行亦揚１﹒３％。



＊房住不炒基本面不變，惟環球寬鬆撫慰內房＊



廣州市政府時隔一日後重新發布《廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰努力實現全年經

濟社會發展目標任務的若干措施》，刪除了早前有關商服類物業項目不限購的規定。早前廣州宣

布商服類項目不再限定最小分割單元、不再限定銷售對象，及已確權登記的不再限定轉讓對象，

如今政府重新禁止開發商以酒店式公寓、公寓式辦公樓等名目銷售住宅物業。

昔日的炒樓狂熱者，仍然憧憬樓市大幅鬆綁，尤其是百業不振的疫情爆發時期，但希望屢屢

落空。人民銀行會同財政部、銀保監日前召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會暨電視電

話會議，會上提出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和「不將房地產作為短期刺激經濟

的手段」要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。

人行再三強調房住不炒，銷售「類住宅」窗口快速被封就是最好的例證，惟環球寬鬆人民幣

急速轉強，利好內房板塊，萬科（０２２０２）漲２﹒７％，龍湖（００９６０）升２﹒５％，

越秀地產（００１２３）升１﹒９％，中海外（００６８８）升１﹒１％。



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