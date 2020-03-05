《投資心得－潘鐵珊》建行（９３９）手續費及佣金淨收入增長理想

《投資心得》建設銀行（００９３９）截至去年９月３０日為止的業績，實現營業收入達５

１１５﹒３億元人民幣，跟２０１８年相比上升６﹒８％；實現歸屬母公司利潤２２５３﹒４億

元人民幣，同比增５﹒３％，表現理想。手續費及佣金淨收入同比有理想增長，是建行今季的利

潤貢獻要因之一。而資產質量有進一步改善，不良貸款率１﹒４３％，比２０１８年末下降

０﹒０３個百分點；資本充足率１７﹒３％，一級資本充足率１４﹒５％。



＊盈利能力將加強，撥備壓力不大＊



值得留意的是集團的資產規模大，加上銀行卡、電子銀行、代理業務、託管及其他受託業務

等產品發展良好，為驅動業績改善的動力之一。目前建行撥備覆蓋率已不斷擴大至

２１８﹒２８％，較２０１８年末上升９﹒９１個百分點。預期隨著銀行業的不良貸款將持續下

降，盈利能力將會加強，相信未來增加撥備的壓力不大。而隨著國債的收益率上升，相信投資收

入也會逐步增長。



＊６﹒１元可買入，上望６﹒８元＊



建行歐洲在盧森堡為基地，於法國、荷蘭、西班牙、意大利和波蘭設有五家分行。近日集團

計劃向建行歐洲增資３﹒５億歐元，事成後有望加強建行在歐洲的市場參與和競爭能力。此外，

集團亦將中小企業業務作為普惠金融戰略的一部分，其中重點為小微貸款及互聯網金融業務。當

中包括積極做好房貸業務，使集團在個人房屋貸款餘額和新增房屋貸款方面在同業屬領先位置。

在小微貸款備受看好的前景下，料集團將會不斷改進業務流程和風險管理的控制，對此等業務亦

會持續提升投入力度。互聯網金融、小微貸款是未來的增長點之一。可考慮於６﹒１元買入，上

望６﹒８元，跌穿５﹒８元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關

股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

