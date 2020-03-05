【新冠肺炎】習近平：力爭全國經濟社會發展早日全面步入正常軌道

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中共中央政治局常務委員會４日召開會議，

研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。中共中央總書記習近平指出，經過全

國上下艱苦努力，當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。他要

求，加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，力爭全國經濟社會發展早日全面步入正常

軌道，為實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務創造條件。



＊防控要求不能降低，深化疫情防控國際合作＊



習近平強調，湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重，其他地區人員流動和聚集增加帶來的

疫情傳播風險在加大，加強疫情防控必須慎終如始，對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降

低，繼續抓緊抓實抓細。

同時，要深化疫情防控國際合作，發揮中國負責任大國作用。要抓緊推進經濟社會發展各項

工作，精準有序扎實推動復工復產，實現人財物有序流動、產供銷有機銜接、內外貿有效貫通，

把疫情造成的損失降到最低限度。

會議指出，要突出抓好北京等重點地區疫情防控，完善京津冀聯防聯控機制，在人員流動引

導、交通通道防疫、企業復工復產等方面加強協調聯動。

會議強調，要加大科研攻關力度，繼續加強病毒溯源和傳播機理研究，藥品疫苗、檢測試劑

、醫療裝備等研發要同臨床救治緊密結合、與防控一線相互協同，加強病理學等基礎醫學研究，

更好指導臨床實踐



＊疫情防控催生的新型、升級消費培育壯大起來＊



會議強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫

情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補。要選好投

資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建

設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快５Ｇ網絡、數據中心等新型基礎設施建

設進度。要注重調動民間投資積極性。

會議指出，要在擴大對外開放中推動復工復產，努力做好穩外貿、穩外資工作，開拓多元化

國際市場。要做好龍頭企業復工復產保障工作，維護全球供應鏈穩定。要落實好外商投資法，積

極幫助外資企業解決復工復產中的困難，繼續抓好標誌性重大外資項目落地，擴大金融等服務業

對外開放。

