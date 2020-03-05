《思前想後－郭思治》港股本月仍待穿頭或破腳，２５４９８點關鍵

《思前想後》自踏進２０２０年後，環球股市出現極大波動，先看美股，道指承接去年之升

勢嬪往上尋頂，且更於２月１２日創歷史新高至２９５６８點，其後雖稍見整固，惟形態仍續緊

扣高台而不肯下之格局。但當疫症開始在社區出現確診後，市場擔心會打擊消費從而拖累經濟，

故資金開始大舉避險而流入債市，從而引發骨牌式之急回，在沽壓一面倒拋售下，道指連翻急挫

至２月２８日之低位２４６８１點，即在短短１３個交易日內已急挫達４８８７點，單從技術上

看，美股是潮之急回該非一般性之調整，而是一個中期跌浪之開始。當然，以下跌之速度計確實

相當促，故在技術超賣下該有反彈，而在回補買盤追捧下，道指於３月２日大幅反彈１２９６點

至日中之高位２６７０６點，最後以２６７０３點收市。單從技術上看，大市該屬急跌後之報復

式反彈而已，值得留意的是，如疫症在美國社區爆發，定必打擊消費，由於美國一年之ＧＤＰ有

達２０億萬美元，其中有達７０％是來自消費，故一旦消費受制，定必打擊經濟，繼而衝擊投資

信心及意欲，故目前需看疫症在美國境內是否受控，近日從網上得知，美國民眾在恐慌情緒主導

下大舉搶購日常用品，似乎民間已經作出較負面之反應。



＊美股步入中期跌浪中＊



美聯儲局３日晚突宣布減息０﹒５厘，即聯邦基金利率將下調到１至１﹒２５厘，惟相關

措施只為美股帶來極短暫的刺激，由於市場擔心經濟已開始不明，故避險情緒又再升溫，故道指

故由日中高位２７０８４點急跌至２５７０６點，即全日波幅達１３７８點，最後報收２５９１

７點，較上日急跌７８５點。單從走勢上看，市場對聯儲局突提前減息之措施，普遍抱較負面之

態度，所擔心的是經濟增長已開始放緩，故即使利率下調０﹒５厘，惟所帶來之效益亦不大。而

照現時之情況看，整個美股不但已完全擺脫早前續尋頂之趨勢，且技術上該已開始步入中期跌浪

之中。



＊港股首個阻力十天線＊



再看港股，自踏入３月份，大市之形態一直未明，但經過一輪反覆後，直至４日上午止計，

恆指暫是由３日之高位２６５２７點跌至２６０３８點，即技術上暫呈先高後低之形態，而波幅

則暫為４８９點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日之內，加上４８９點之波

幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，恆指如不能「

穿頭」，最後當該會「破腳」。

談到「穿頭」，目前首個技術上之阻力為１０天線（約２６７０９點），恆指一日仍未能成

功重越１０天線並穩守其上，任何形式之回穩均不宜盡信。至於「破腳」，大市一旦再往下試底

，技術上可能會進一步下試去年１０月１０日之低位２５５２１點及去年９月３日之低位

２５４９８點，此兩個據點之防守性至關重要。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

