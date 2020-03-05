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即市新聞

05/03/2020 09:10

【大灣區】深圳研究出台外商獨資私募證券投資機構招商引資方案

　　《經濟通通訊社５日專訊》深圳市地方金融監管局局長何杰，聯同深圳證監局主要負責人，
人民銀行深圳中支、深交所負責人，３日赴前海調研，了解前海金融先行先試工作進展，共同為
先行示範區建設出謀劃策。
　　何杰就前海金融創新工作提出四點建議，包括加強法治建設頂層設計、積極爭取金融監管部
門支持、強化工作可行性研究，以及進一步擴大開放。他透露，市政府正研究出台外商獨資私募
證券投資機構（ＷＯＦＥ）招商引資工作方案，建議前海抓住金融擴大開放的新機遇，大力引進
外商獨資私募證券投資等機構落戶前海，進一步提高國際化水平。

＊推動大灣區債券平台建設＊

　　深圳證監局局長李至斌表示，當局將全力支持前海金融創新發展，建議前海進一步細化「監
管沙盒」試點方案，提升方案可行性、可操作性，同時在推動大灣區債券平台建設等方面持續發
力，更好地發揮改革示範作用。
　　深交所彭明副總經理指出，為貫徹落實交易所市場高質量開放發展新部署、新要求，交易所
已就債券市場對外開放工作方案進行了多年的研究和儲備，並將其作為金融業對外開放的新路徑
。下一步將加強研究、聯合多方力量，突破障礙，推動債券市場開放取得實質性進展，以服務粵
港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設全局。（ａｃ）

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