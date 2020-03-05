《輪證高清－孫明哲》近期引伸波幅變化大，牛證部署反彈或更可取

《輪證高清》無論任何市況，投資者在選擇投資產品的時候都應該因時制宜，因應當時的市

況，配合自己的策略來選擇產品。本欄曾在約一個月前的文章提到，當港股大升後位處高位，如

欲部署淡倉，宜利用認沽證，因為在大升市後引伸波幅一般會較便宜，買入認沽證會相對便宜而

且槓桿較高，若買入後大市回跌，引伸波幅較大機會上升，可達到「既賺Ｖｏｌ、又賺價」。若

投資者根據早前所講在數周前買入恆指認沽證，的確可以達到上述的情況，除了指數回落之後，

引伸波幅在上周升幅非常顯著，應該會有可觀的利潤。



大市經過了一輪調整之後，近日則見投資者積極部署希望「撈底」，博取大市反彈；除了正

股之外，投資者亦可考慮利用認購證或牛證以小博大，但在現時市況中應該選擇認購證輪還是牛

證呢？



以恆指產品為例，現時市場上價外幅度約１０％、３個月期左右的恆指認購證提供的實際槓

桿約１５倍，但投資者同時要留意引伸波幅變化的風險，因為引伸波幅經過上周的急升之後已經

達到較高水平，如市況未如早前波動，引伸波幅有回落的風險，所以除了大市方向的變化之外，

引伸波幅的變化亦是現時考慮買認購證的因素之一。而恆指牛證方面，在這反覆市況中如計劃持

貨過夜甚至一段時間，應選擇收回價較遠的牛證，以距離恆指現貨超過１０００點以上的牛證，

如收回價２５，０００點附近，提供的槓桿就有約２２倍，這一類遠牛收回風險相對較低，同時

較小受引伸波幅變化影響，而且槓桿比上述的恆指認購證更高，所以現時如看好恆指反彈，牛證

或比認購證更可取。當中可留意收回價２５，０１８點的恆指牛５４５５８，提供約２２﹒５倍

槓桿。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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