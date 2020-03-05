《經濟通通訊社５日專訊》華為第二代折疊屏手機ＭａｔｅＸｓ今日正式開售，雖然售價高
達１６９９９元人民幣，但開售後不超過一小時隨即售磬。
截至上日（４日），華為ＭａｔｅＸｓ在華為商城、京東、天貓三大平台的總預約量已經超
過一百萬台，其中華為商城的預約量超６４萬，京東和天貓的預約量分別超３０萬和１８萬。
配置上，華為 Ｍａｔｅ Ｘｓ搭載麒麟９９０ ５Ｇ ＳｏＣ，支持５Ｇ＋４Ｇ雙卡雙待
，配備超感光徠卡四攝影像系統，４５００ｍＡｈ大容量高密度電池，支持超級快充。
（ｊｔ）
05/03/2020 11:12
【華為動向】華為折疊手機每部１６９９９元，今日開售後瞬間售磬
《經濟通通訊社５日專訊》華為第二代折疊屏手機ＭａｔｅＸｓ今日正式開售，雖然售價高
達１６９９９元人民幣，但開售後不超過一小時隨即售磬。
截至上日（４日），華為ＭａｔｅＸｓ在華為商城、京東、天貓三大平台的總預約量已經超
過一百萬台，其中華為商城的預約量超６４萬，京東和天貓的預約量分別超３０萬和１８萬。
配置上，華為 Ｍａｔｅ Ｘｓ搭載麒麟９９０ ５Ｇ ＳｏＣ，支持５Ｇ＋４Ｇ雙卡雙待
，配備超感光徠卡四攝影像系統，４５００ｍＡｈ大容量高密度電池，支持超級快充。
（ｊｔ）
|國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
|生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
|生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
|生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰