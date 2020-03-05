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即市新聞

05/03/2020 11:12

【華為動向】華為折疊手機每部１６９９９元，今日開售後瞬間售磬

　　《經濟通通訊社５日專訊》華為第二代折疊屏手機ＭａｔｅＸｓ今日正式開售，雖然售價高
達１６９９９元人民幣，但開售後不超過一小時隨即售磬。
　　截至上日（４日），華為ＭａｔｅＸｓ在華為商城、京東、天貓三大平台的總預約量已經超
過一百萬台，其中華為商城的預約量超６４萬，京東和天貓的預約量分別超３０萬和１８萬。
　　配置上，華為　Ｍａｔｅ　Ｘｓ搭載麒麟９９０　５Ｇ　ＳｏＣ，支持５Ｇ＋４Ｇ雙卡雙待
，配備超感光徠卡四攝影像系統，４５００ｍＡｈ大容量高密度電池，支持超級快充。
（ｊｔ）

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