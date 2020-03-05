【華為動向】華為折疊手機每部１６９９９元，今日開售後瞬間售磬

《經濟通通訊社５日專訊》華為第二代折疊屏手機ＭａｔｅＸｓ今日正式開售，雖然售價高

達１６９９９元人民幣，但開售後不超過一小時隨即售磬。

截至上日（４日），華為ＭａｔｅＸｓ在華為商城、京東、天貓三大平台的總預約量已經超

過一百萬台，其中華為商城的預約量超６４萬，京東和天貓的預約量分別超３０萬和１８萬。

配置上，華為 Ｍａｔｅ Ｘｓ搭載麒麟９９０ ５Ｇ ＳｏＣ，支持５Ｇ＋４Ｇ雙卡雙待

，配備超感光徠卡四攝影像系統，４５００ｍＡｈ大容量高密度電池，支持超級快充。

（ｊｔ）

